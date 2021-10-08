Однако имеющегося штата медиков для этого недостаточно. Об этом 8 октября рассказал главный врач учреждения Дмитрий Черепов.

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Предлагают большую прибавку

По словам медика, каждая бригада состоит из 3 врачей, 9 медсестер и санитарок. Специалистов набирают не по обычному контракту, а с 300% надбавкой.

Сейчас в больнице уже развернуты 64 реанимационные кровати, поэтому большую роль играют врачи-анестезиологи, реаниматологи и сестры анестезиологи,

– рассказал Черепов.

Также он рассказал, что для обеспечения отделения таким количеством пациентов, нужны как минимум 4 бригады медиков. Говорится о круглосуточном оказании помощи больным.

В мэрии Харькова впоследствии заявили, что планируют в этой больнице развернуть немного больше коек. В частности, 420 коек для пациентов, больных коронавирусом.

Какая там ситуация с COVID-19

7 октября сообщили, что в Харькове усилили карантин. Впоследствии Кабмин призвал это сделать и на всей территории Харьковской области.

Несмотря на то, что не раз говорили о возможности перевода в красную зону, там ввели только оранжевый уровень ограничений. Это объяснили тем, что ситуация напряженная, но пока контролируемая.