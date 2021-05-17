В горах Анталии исчезла одесситка Яна Кривошея. Турецкие спасатели ищут женщину уже 2 недели – с 4 мая.

Об инциденте изданию сообщил брат пропавшей туристки Вячеслав Кривошея. Он пояснил, что Яна отправилась в Турцию не предупредив никого из родственников или знакомых.

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Детали об исчезновении Кривошеи

1 мая 42-летняя одесситка отправилась в Турцию на восхождение горы Geyik Sivrisi неподалеку Анталии и через несколько дней с ней уже нельзя было связаться.

Утром 2 мая женщина, поднялась на вершину горы и написала сообщение матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Телефон Яны оставался включенным до 5 мая.

Какие версии исчезновения одесситки

Поиски Кривошеи начали после того, как она не ответила на сообщение от матери – 4 мая. Ее палатку на горе нашли уже 12 мая, в ней остались некоторые вещи, однако не было двух рюкзаков. Впоследствии вершину горы обследовали альпинисты, спасатели и полиция.

В то же время во время поисков благодаря дрону осмотрели и тупиковые маршруты и обрывы, однако соответствующих следов не нашли. По информации брата Яны Кривошеи Вячеслава, пока рассматривают 3 версии исчезновения:

женщина могла заблудиться или сорваться в обрыв;

одесситка решила забраться еще на одну гору;

Яну Кривошею похитили неизвестные.

В пользу версии о похищении может свидетельствовать факт того, что последнее местоположение телефона Кривошеи зафиксировали в городе Манавгат, что в 90 километрах от горы.