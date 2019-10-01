Иск Коломойского по Приватбанку: как реагируют в команде Зеленского и есть ли запасной вариант

Хозяйственный суд Киева начал рассматривать дело Приватбанка по сути. Его провели в закрытом режиме. Пока другого решения о порядке рассмотрения не приняли. Да и вообще к рассмотрению дела не дошли, сделали перерыв до 8 октября.

Решение о том, где рассматривать иск Игоря Коломойского, примет Верховный суд. На это ему необходимо минимум пару месяцев.

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Перед зданием суда активисты устроили выставку одной картины – фото полотна "Сдирание кожи с продажного судьи" нидерландского художника. Это сделали в напоминание судьям, которые начинают рассмотрение дела Приватбанка.



Активистиы принесли картину на заседание суда

Что требует Коломойский? Бывшие акционеры Игорь Коломойский и его же оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют признать недействительным договор купли-продажи банка государством. Хоть о государственной помощи тогда якобы они сами и попросили.

Впоследствии Коломойский заявил, что на экс-владельцев Приватбанка давили и заставили продать банк. Считает, что его обокрали, и требует компенсации в 2 миллиарда долларов – это около 50 миллиардов гривен.



Игорь Коломойский

Что было с делом Приватбанка раньше? Перед президентскими выборами пресловутый Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского о неправомерности приватизации. Тогдашний гарант Петр Порошенко публично осудил такое решение. И по данному факту в ГБР открыли производство.

У Зеленского заговорили о компромиссе с Коломойским

Тем временем в окружении президента Зеленского заговорили о возможном компромиссе с олигархом. Об этом обмолвился премьер-министр Алексей Гончарук в интервью американским журналистам. Впоследствии пояснил, что пока лишь изучают ситуацию. Эксперты даже не берутся прогнозировать, каким может быть этот компромисс.

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Говорят, даже в случае принятия решения в пользу Коломойского у Украины есть запасной вариант – не платить из бюджета, а продать Приватбанк.

Такой банк может быть продан иностранному инвестору после его юридического очистки достаточно дорого. Этих средств может хватить, чтобы покрыть расходы по компенсации,

– говорит экономический журналист Александр Крамаренко

МВФ ждет развития дела по Приватбанку

На прошлой неделе из Украины уехала миссия Международного валютного фонда. Переговоры о новой программе финансовой помощи на три года еще продолжаются. Эксперты считают, там ждут развитие дела Приватбанка. Потому что украинской власти дали поняли – никаких уступок олигарху не может быть.

Что известно о Приватбанке?

Крупнейший банк в Украине национализировали в декабре 2016 года. Государство вложило 155 миллиардов гривен, чтобы спасти его от банкротства – якобы по просьбе самих же владельцев Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.



И впоследствии во время независимого аудита компания Kroll обнаружила, что олигархи просто перед передачей банка государству вывели из него 5,5 миллиардов гривен, а это примерно равняется 5% ВВП.