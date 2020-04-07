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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Иск против Лукашенко: мужчина написал заявление на президента после смерти матери от COVID-19

      - Читати новину українською
      Александр Лукашенко / tut.by

      В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Александра Лукашенко. Мужчина требует у правоохранителей возбудить уголовное дело против белорусского президента за его якобы бездействие.

      По словам мужчины, о смерти матери он узнавал от знакомых врачей. Об этом сообщили в Belsat.eu.

      Обратите внимание Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом спортом и сметанным маслом

      Мать истца Александра Лидия Матвеева ушла из жизни 2 апреля 2020 года в 68-летнем возрасте. Само же медучреждение никаких официальных комментариев не давало. Женщина лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинической больнице несколько недель. После МРТ у Лидии обнаружили доброкачественную опухоль на позвоночнике.

      Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через 2 дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли трижды,
      – рассказал сын.

      Сам Александр живет во Франции и не может приехать в Беларусь из-за закрытых границ. Он регулярно поддерживал связь с матерью по телефону. Впоследствии о состоянии женщины его информировали родственники. Диагноз "коронавирус" ей поставили уже после смерти.

      Сын отметил, что Лукашенко, будучи на должности, не принял все необходимые меры, чтобы защитить население от распространения смертельной болезни. Матвеев считает, что белорусские власти намеренно скрывают от людей информацию об умерших от вируса. И подчеркивает, что государству нужен карантин.

      Профілактика коронавірусу
      Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

      Что известно про коронавирус в Беларуси?  Сейчас в Беларуси зафиксировано 700 случаев коронавируса, 13 человек умерли, 53 – выздоровели.

      Беларусь живет обычной жизнью и жесткие карантинные меры по борьбе с коронавирусом здесь не вводят. Зато совершенно противоположную ситуацию можно наблюдать у соседок страны – Украины, Польши, Литвы, Латвии и даже России.

      По мнению Лукашенко, закрытие границ ничем в борьбе с коронавирусом не поможет. Он назвал такие меры "глупостью несусветной", а сам коронавирус – "психозом",

      Однако некоторые меры ввели. В частности, белорусские власти настойчиво рекомендует своим гражданам не покидать страну. А лица, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней. В то же время карантин ввели в местах, где обнаружили больных коронавирусом, – речь идет об общежитиях и тому подобное.

      Кроме того, белорусские власти разослали рекомендации кафе и ресторанам по работе в новых эпидемических условиях. Те работают, как и раньше, без карантина. Также в обычном режиме продолжают работать кинотеатры, концертные залы и другие места развлечений, однако кое-где изменили рассадку зрителей.

      Общественный транспорт в Минске сменил работу – в часы пик добавлены дополнительные единицы. А вузам рекомендуют начинать занятия позже, чтобы не смешивать потоки студентов и тех, кто идет на работу/с работы.

      Единственным спортивным соревнованием, которое приостановили из-за коронавируса, стал чемпионат Беларуси по баскетболу, однако хоккейное и футбольное первенство продолжаются. Правда, известно, что коронавирусом заболели несколько белорусских спортсменов.

      Минздрав Беларуси заявляет, что сегодня ситуация с коронавирусом в стране – спокойная, абсолютно контролируемая. А те меры, которые они ввели, позволили не допустить пикообразного роста количества больных.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Александр Лукашенко Новости Беларуси
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