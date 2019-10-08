Искал дорогу домой: олень ворвался в салон красоты под Нью-Йорком – видео

В США дикий олень через окно ворвался в салон красоты. Случилось это в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Напуганное животное разбило окно одного из местных салонов красоты, перепрыгнуло через посетительницу и промчалась по помещению. Через несколько минут олень выбежал через дверь.

Посетители салона были шокированы, ведь случилось это среди бела дня. Животное неожиданно разбило огромное окно и перепрыгнуло через посетительницу, которая ждала своей очереди на диване.

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Она пострадала больше всего. Дикое животное дало копытами по голове женщине, ее сразу госпитализировали с травмами головы и ноги.

Животное не долго задержалось в салоне и через несколько минут выбежало из него через дверь. В его рогах запуталась плойка, которую он унес с собой.

Я просто не могу поверить, что это произошло, особенно у нас, на оживленной дороге. Я сначала подумала, что это была машина. Но когда я обернулась, то увидела оленя, который прыгнул в окно,

– рассказала владелица салона Дженис Эредиа.

Смотрите видео: Олень ворвался в салон красоты под Нью-Йорком