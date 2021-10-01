Преступление произошло 9 июля 2018 года около полуночи. К расследованию привлекли сотрудников уголовного розыска, оперативной службы и СБУ,

Обратите внимание В Полтаве мужчина устроил стрельбу, похитил женщину и скрылся

Застрелили во дворе

Ночью двое мужчин стреляли в 31-летнего мужчину во дворе. От ранений потерпевший умер. После преступления злоумышленники сразу скрылись. Полицейские открыли уголовное производство за умышленное убийство по предварительному сговору и группой лиц.

В ходе досудебного следствия, которое длилось более трех лет, правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека. Организатором убийства был 41-летний мужчина, а исполнителями – двое 29-летних.

29 сентября с участием полицейские и КОРД задержали предполагаемых причастных в Днепре. Во время обысков у мужчин изъяли 5 пистолетов с патронами.



В Днепре нашли предполагаемых убийц 31-летнего мужчины в 2018 году / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленникам

Сейчас вероятным убийцам избирают меру пресечения. Злоумышленникам, кроме первой статьи за убийство, объявили еще одну – за хранение оружия и патронов. Также по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Если вину мужчин докажут, то им может грозить как до 15 лет лишения свободы, так и пожизненное заключение.