Искали по всему миру: в Харькове задержали подозреваемого в терроризме иностранца

В Харькове правоохранители поймали гражданина Таджикистана, который находился в международном розыске. По данным правоохранителей, этот мужчина вербовал террористов для войн в странах Ближнего Востока.

О задержании сообщили 12 ноября. Вскоре мужчину должны экстрадировать на родину.

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Вербовал террористов в 2 страны

По данным следователей, этот мужчина в 2013 году стал участником 2 террористических организаций. Кроме этого, через несколько лет он собрал еще нескольких человек для участия в вооруженных конфликтах. Речь идет о боевых действиях в Сирии и Ираке.

Однако эти мужчины не отправились воевать за чужие страны. Их задержали правоохранители и посадили в тюрьму. Вероятно, туда вскоре отправится и их товарищ.

Задержание гражданина Таджикистана в Харькове: смотрите видео

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