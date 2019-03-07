Искали тело почти 5 лет: в Харькове попрощались с бойцом, погибшим под Иловайском

Бойца 92 отдельной механизированной бригады Руслана Дейнеку провели в последний путь на плацу 92 бригады в Харькове.

Родители потеряли связь с 20-летним парнем еще пять лет назад. За это время родные Руслана даже наталкивались на мошенников, которые обещали за выкуп выпустить из плена военного, который уже был погибшим.

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Последний раз военный звонил родителям 20 августа 2014 года. Через три дня его 92 бригада выступила на освобождение Иловайска, а еще через три – парня не стало.



Тело Руслана не могла распознать ни одна ДНК-экспертиза.

Федор Шевченко, который был в одном подразделении с Русланом, рассказал: из Иловайского котла не вернулись 12 побратимов, среди них и Руслан.

Говорили, что он был ранен, но тела никто не видел. Его смертельно ранили в голову. После чего в машину, в которой он находился, попала мина,

– вспомнил он.

Родители до последнего не верили в смерть сына. После боя под Иловайском ездили на Донбасс искать парня.

Оказалось, что Руслана похоронили как неизвестного солдата. Опознать тело было невозможно. Волонтеры забрали останки и все это время продолжались ДНК-экспертизы.



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Контрактник Руслан Дейнеко – предпоследний из семи пропавших без вести под Иловайском бойцов подразделения, которого удалось отыскать. Тело юноши перезахоронили под Чугуевом.

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