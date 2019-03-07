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      Искали тело почти 5 лет: в Харькове попрощались с бойцом, погибшим под Иловайском

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      Бойца 92 отдельной механизированной бригады Руслана Дейнеку провели в последний путь на плацу 92 бригады в Харькове.

      Родители потеряли связь с 20-летним парнем еще пять лет назад. За это время родные Руслана даже наталкивались на мошенников, которые обещали за выкуп выпустить из плена военного, который уже был погибшим.

      Читайте также: Нам есть кем гордиться: истории бойцов с передовой

      Последний раз военный звонил родителям 20 августа 2014 года. Через три дня его 92 бригада выступила на освобождение Иловайска, а еще через три – парня не стало.

      Руслан Дейнеко
      Тело Руслана не могла распознать ни одна ДНК-экспертиза.

      Федор Шевченко, который был в одном подразделении с Русланом, рассказал: из Иловайского котла не вернулись 12 побратимов, среди них и Руслан.

      Говорили, что он был ранен, но тела никто не видел. Его смертельно ранили в голову. После чего в машину, в которой он находился, попала мина,
      – вспомнил он.

      Родители до последнего не верили в смерть сына. После боя под Иловайском ездили на Донбасс искать парня.

      Оказалось, что Руслана похоронили как неизвестного солдата. Опознать тело было невозможно. Волонтеры забрали останки и все это время продолжались ДНК-экспертизы.


      Побратимы подали Руслана на посмертное награждение орденом "За мужество"

      Контрактник Руслан Дейнеко – предпоследний из семи пропавших без вести под Иловайском бойцов подразделения, которого удалось отыскать. Тело юноши перезахоронили под Чугуевом.

      Смотрите видео: что известно об Иловайской трагедии

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Харькова Иловайская трагедия
      Источник: 24 канал
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