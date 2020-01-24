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      "Искажение истории": Дуда резко раскритиковал форум памяти жертв Холокоста в Израиле

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      Анджей Дуда / tarjumon.uz

      Польский лидер Анджей Дуда в этом году не поехал в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста. Все потому, что по его мнению, организаторы исказили историю и проигнорировали роль Польши во Второй мировой войне.

      Дуда отказался ехать в Иерусалим на форум, поскольку ему не дали возможности выступить там. В то же время, едва ли не почетным гостем мероприятия назвали главу Кремля Владимира Путина. Дуда рассказал, что не жалеет о своем решении: события, которые произошли в Иерусалиме 23 января, ему было бы трудно терпеть, передает Gazeta Prawna.

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      В частности, польский президент обратил внимание: в фильмах, которые демонстрировали на форуме, не было ни слова о поляках.

      Все это было опущено... Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение... Потому что, если бы я был там, мне было бы трудно терпеть эту ситуацию. И мне пришлось бы терпеть это молча, потому что мне не дали слова,
      – подчеркнул Дуда.

      Польский лидер считает, что должен был выступить на форуме в качестве президента, на чью страну немецкие оккупанты напали первой. Именно с нападения на Польшу в 1939 году началась Вторая мировая война, а польские военные сражались бок о бок с бойцами армий союзников по Антигитлеровской коалиции.

      Что известно о форуме памяти жертв Холокоста?Одно из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием мировых лидеров. На него соберутся более 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских лиц.

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      Интересно, что форум не посетил также украинский лидер Владимир Зеленский, хотя все же прилетел в Израиль и сначала собирался прийти на мероприятие. Свой поступок он объяснил тем, что решил отдать места украинской делегации реальным жертвам Холокоста, которым удалось выжить во времена Второй мировой. Этим людям якобы не хватило мест, однако эту информацию в мемориальном комплексе Яд Вашем опровергли.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Голокост Новости Израиля История Новости Польши Анджей Дуда евреи
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