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      Исключение Бойко и Левочкина – это борьба Ахметова и Фирташа за влияние в партии, – аналитик

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      Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из партии "Оппоблока" из-за объединения с партией Вадима Рабиновича "За жизнь". Сам Левочкин назвал исключение "атакой на одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты".

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал парламентский аналитик общественного движения "Честно" Александр Салиженко.

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      По мнению аналитика, сегодняшнее заявление Александра Вилкула об исключении из фракции Бойко и Левочкина – это ответ после заявления об объединении с Шуфричем, и своего рода, это борьба внутренних кланов олигархов Фирташа и Ахметова за позицию в оппозиционном движении.

      Очевидно, что откол от партии очень скажется на рейтингах не только Бойко, который по предварительным опросам имел наибольшую поддержку, а и на рейтингах Вилкула,
      – отметил Салиженко.

      Напомним, что сегодня, 20 ноября, народные депутаты Бойко и Левочкин были исключены из партии "Оппозиционный блок" за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей. Этот вопрос был рассмотрен на заседании фракции, и она большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

      Теги: Новости Украины Оппозиционный блок Сергей Левочкин Юрий Бойко Новости политики
      Источник: 24 канал
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