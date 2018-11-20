Исключение Бойко и Левочкина – это борьба Ахметова и Фирташа за влияние в партии, – аналитик

Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из партии "Оппоблока" из-за объединения с партией Вадима Рабиновича "За жизнь". Сам Левочкин назвал исключение "атакой на одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты".

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал парламентский аналитик общественного движения "Честно" Александр Салиженко.

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По мнению аналитика, сегодняшнее заявление Александра Вилкула об исключении из фракции Бойко и Левочкина – это ответ после заявления об объединении с Шуфричем, и своего рода, это борьба внутренних кланов олигархов Фирташа и Ахметова за позицию в оппозиционном движении.

Очевидно, что откол от партии очень скажется на рейтингах не только Бойко, который по предварительным опросам имел наибольшую поддержку, а и на рейтингах Вилкула,

– отметил Салиженко.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, народные депутаты Бойко и Левочкин были исключены из партии "Оппозиционный блок" за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей. Этот вопрос был рассмотрен на заседании фракции, и она большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.