Искоренение коррупции во власти уже положительно влияет на доверие инвесторов, – Гончарук

За пять месяцев работы правительство запустило дешевые кредиты, снизило платежку, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне. И большинство позитивных преобразований произошли в Украине впервые.

На этом отчитываясь перед народными депутатами с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Первое на чем сосредоточилось правительство – это аудит государства. Мы провели оценку имеющегося населения, чтобы понимать количество людей, их возрастной и гендерный состав. Так же провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы", – заявил глава правительства.

По мнению премьера, весомым результатом работы правительства также является искоренение коррупции в высших звеньях власти, что положительно влияет на доверие к Украине среди иностранных инвесторов и предоставляет возможность государству получать дешевые ресурсы.

Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в Правительстве, Парламенте и Офисе Президента – нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине. Кроме этого, у нас серьезный прогресс – Правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев из реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства действительно нет,

– подчеркнул премьер Гончарук.

По его словам, также команде правительства, благодаря решению проблемы с образованием цены на газ, удалось уменьшить платежки на отопление.

"Это всегда было одним из важнейших вопросов, которые украинцы ставили перед властью. И я могу сказать, что мы – первое Правительство, которое действительно уменьшило платежку для людей. Много лет цена на газ в Украине была не прозрачной и не рыночной, и поэтому сумма в платежках для населения только росла. Мы взяли курс на создание рыночных условий и это дало моментальный результат – за декабрь 2019 года для большинства украинских потребителей платежка была уменьшена. В некоторый городах перерасчет достиг 30%", – подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно он также подчеркнул старт государственной программы по оказанию населению дешевых кредитов для открытия собственного дела под низкие проценты, которая должна простимулировать украинцев начать заниматься бизнесом.

"Для того, чтобы перезапустить экономику, людям необходимо обеспечить доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть "дорогими". Понимая это, президент Украины выступил с инициативой создания программы дешевых кредитов "5-7-9%", которую мы, команда правительства, поддержали и имплементировали в короткие сроки. И уже в январе она начала полноценно работать. Мы хотим стимулировать средний класс и делаем это прямо сейчас посредством предоставления ему дешевого ресурса для начала собственного дела. Но это не конечная остановка, в планах правительства сделать все кредиты с такой ставкой под 5-7-9%. И следующий шаг для нас в этом направлении – это дешевые ипотеки на жилье", – заявил Гончарук.

По его словам, дополнительным стимулом для перезагрузки экономики станут начатая правительством программа приватизации убыточных госпредприятий и передача объектов в концессию инвесторам.

"Большая приватизация – это еще один шаг к эффективности. Приватизация – это привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству. В Правительстве мы провели прозрачные конкурсы и уже первых 2 порта имеют победителей. Туда зайдут инвестиции. Это огромный шаг к развитию. Сейчас еще 12 объектов у нас готовы к концессионным конкурсам", – добавил руководитель правительства.

Кроме этого, среди результатов работы правительства за первые 5 месяцев – подготовка к старту программы "Велике будівництво", презентация приложения "Дия", создание Офиса противодействия рейдерству, объединение геокадастров, закрытие нелегальных АЗС и обеспечение готовности Правительства к запуску рынка земли.