10:02
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Искусственный интеллект научили делать из обычных людей профессиональных танцоров

38 Читати новину українською
Искусственный интеллект научили делать из обычных людей танцоров
Искусственный интеллект научили делать из обычных людей танцоров / graftio.wordpress.com

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали искусственный интеллект, который умеет копировать движения профессиональных танцоров и переносить их на лицо и тело любого человека.

Об этом пишет prostotech.com.

"Мы имеем видео человека-источника и человека-цели, наша задача состоит в том, чтобы создать новое видео, исполняющего те же движения, что и источник", – рассказали исследователи.

Читайте также: Японцы создали человекоподобного робота с лицом мальчика: фото

Так, нейросеть переносит движения выходного тела на анимированные фигуры, а уже потом на другого человека. Это нужно потому, что невозможно выполнить прямое взаимно однозначное сопоставление от источника к цели.

Правда, ученые отмечают, что работает нейросеть неидеально. Иногда небольшие детали, такие как руки или ноги, могут быть несколько размытыми.

Искусственный интеллект превращает обычных людей в профессиональных танцоров

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Результаты Чемпионата мира по футболу 2018 предсказал искусственный интеллект
 14 июня , 16:13
Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla
 29 июня , 15:09
В США открыли ресторан, где приготовлением пищи занимаются роботы
 10 мая , 08:03
Электрокар Tesla попал в смертельную аварию
 11 мая , 22:06
Голосовой помощник Amazon Alexa научится распознавать язык жестов
 23 июля , 22:04
В Сингапуре "откроют" небо для коммерческих и государственных дронов
 4 августа , 12:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук