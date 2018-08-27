Искусственный интеллект научили делать из обычных людей профессиональных танцоров
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали искусственный интеллект, который умеет копировать движения профессиональных танцоров и переносить их на лицо и тело любого человека.
Об этом пишет prostotech.com.
"Мы имеем видео человека-источника и человека-цели, наша задача состоит в том, чтобы создать новое видео, исполняющего те же движения, что и источник", – рассказали исследователи.
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Так, нейросеть переносит движения выходного тела на анимированные фигуры, а уже потом на другого человека. Это нужно потому, что невозможно выполнить прямое взаимно однозначное сопоставление от источника к цели.
Правда, ученые отмечают, что работает нейросеть неидеально. Иногда небольшие детали, такие как руки или ноги, могут быть несколько размытыми.
Искусственный интеллект превращает обычных людей в профессиональных танцоров
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