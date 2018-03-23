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Искусственный интеллект научили играть в компьютерную игру: видео

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Искусственный интеллект научили играть в компьютерную игру
Искусственный интеллект научили играть в компьютерную игру

Компания Electronic Arts научила созданный ими искусственный интеллект играть в компьютерную игру Battlefield 1. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Об этом пишет Engadget.

Так, управляемые нейросетью войска научились играть после наблюдения за игроками. Далее войска начали параллельно тренироваться с другими ботами.

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Как рассказал технический директор подразделения SEED компании Electronic Arts Магнус Нордин, они были заинтересованы в обучении игрового искусственного интеллекта с тех пор, как компьютер DeepMind научился играть в старые игры Atari в 2015 году.

Поэтому Electronic Arts сначала изучили основы трехмерного FPS для обучения нейронной сети, а потом работали с командой Battlefield, чтобы интегрировать агент искусственного интеллекта в среду официальной игры.

"Мы проводили тесты против внутренних разработчиков, они достойные игроки, но не профессионалы. Они легко били ботов, но это не полноценный прорыв. Во время тренировки боты улучшали всевозможные навыки. Например, они оказались на удивление хорошими в уклонении от пуль", – рассказал Нордин.

По его словам, искусственный интеллект способен менять свое поведение в игре, в зависимости от ситуации реагировать на опасность и метко стрелять. Правда программа все еще плохо ориентируется на местности.

В будущем компания планирует внедрять нейронные сети и машинное обучение в играх.

Искусственный интеллект научили играть в компьютерную игру

Теги: Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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