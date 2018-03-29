Искусственный интеллект научили рисовать обнаженные тела: фото

Молодой американский исследователь Робби Баррат, который работает с искусственным интеллектом, показал результаты работы собственной нейросети, которая "нарисовала" портреты обнаженных людей.

Об этом пишет CNet.

По словам разработчика, искусственный интеллект нарисовал "сюрреалистические капли плоти с конечностями", которые лишь отдаленно напоминают людей.

Читайте также: Разработчики создали искусственный интеллект, который определяет вероятность смерти

Баррат использовал генеративно-соревновательную сеть. Это комбинация двух нейронных сетей: одна тренировалась на портретах в стиле "ню", а вторая пыталась отличить правильные результаты от неправильных.

Баррат отметил, что нейросеть почти всегда изображает головы как "желто-фиолетовую текстуру". Вероятно, именно так машины и "видят" людей.

Here are some AI generated nude portraits I've been working on



Usually the machine just paints people as blobs of flesh with tendrils and limbs randomly growing out - I think it's really surreal. I wonder if that's how machines see us... pic.twitter.com/tYgzCHGfse — Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 березня 2018 р.