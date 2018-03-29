Искусственный интеллект научили рисовать обнаженные тела: фото
Молодой американский исследователь Робби Баррат, который работает с искусственным интеллектом, показал результаты работы собственной нейросети, которая "нарисовала" портреты обнаженных людей.
Об этом пишет CNet.
По словам разработчика, искусственный интеллект нарисовал "сюрреалистические капли плоти с конечностями", которые лишь отдаленно напоминают людей.
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Баррат использовал генеративно-соревновательную сеть. Это комбинация двух нейронных сетей: одна тренировалась на портретах в стиле "ню", а вторая пыталась отличить правильные результаты от неправильных.
Баррат отметил, что нейросеть почти всегда изображает головы как "желто-фиолетовую текстуру". Вероятно, именно так машины и "видят" людей.