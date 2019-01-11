Искусственный интеллект научился определять наследственные болезни по фото

Международная группа ученых под руководством Ярона Гончара из Тель-Авивского университета создала систему, которая может по фотографии распознать 216 редких наследственных заболеваний.

Об этом сообщает научный журнал Nature Medicine.

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Нейросеть назвали DeepGestalt. Ее учили с помощью 614 фотографий людей с синдромом Корнелии де Ланге – наследственного заболевания, которое выражается в умственной отсталости и врожденных пороках внутренних органов.

Также алгоритму показывали тысячи других фотографий со здоровыми людьми или с теми, кто страдает от других наследственных заболеваний (синдромом Ангельмана, Нунана и т.д.).



Точность определения составляет до 91%

Искусственный интеллект разделяет фотографию на фрагменты 100х100 пикселей и исследует черты лица. Эффективность работы алгоритма проверили на 502 изображениях добровольцев с уже известным диагнозом, а также на 329 фотографиях людей из базы Лондонской медицинской базы. Нейросеть определяла болезни с точностью до 91%.

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