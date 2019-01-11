Искусственный интеллект научился определять наследственные болезни по фото
Международная группа ученых под руководством Ярона Гончара из Тель-Авивского университета создала систему, которая может по фотографии распознать 216 редких наследственных заболеваний.
Об этом сообщает научный журнал Nature Medicine.
Читайте также: В китайских школах ввели "умную" форму: что она умеет
Нейросеть назвали DeepGestalt. Ее учили с помощью 614 фотографий людей с синдромом Корнелии де Ланге – наследственного заболевания, которое выражается в умственной отсталости и врожденных пороках внутренних органов.
Также алгоритму показывали тысячи других фотографий со здоровыми людьми или с теми, кто страдает от других наследственных заболеваний (синдромом Ангельмана, Нунана и т.д.).
Точность определения составляет до 91%
Искусственный интеллект разделяет фотографию на фрагменты 100х100 пикселей и исследует черты лица. Эффективность работы алгоритма проверили на 502 изображениях добровольцев с уже известным диагнозом, а также на 329 фотографиях людей из базы Лондонской медицинской базы. Нейросеть определяла болезни с точностью до 91%.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Главные новости 11 января: спасение лыжника в Карпатах и штурм офиса Зеленскогосегодня , 22:09
-
Какие зависимые от Кремля церкви признают автокефалию ПЦУ: заявление экзарха Контстантинополясегодня , 21:28
-
Как будет выглядеть SpaceX Starship – корабль для путешествия к Луне и Марсу: реальные фотосегодня , 20:09