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      Искусственный интеллект обнаружил болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

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      Искусственный интеллект обнаружил болезнь Альцгеймера на ранних стадиях
      Искусственный интеллект обнаружил болезнь Альцгеймера на ранних стадиях / fundaciolluisalcanyis.org

      Ученые из Калифорнии, США нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью искусственного интеллекта.

      Дослідження опублікували в журналі Radiology.

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      Нейросети проанализировали метаболизм мозга. При болезни Альцгеймера скорость обмена веществ в определенных участках нервной ткани замедляется. Искусственный интеллект научился выявлять эти изменения.

       

      Болезнь Альцгеймера – что это?
      Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно-он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

      Нейросети способны отслеживать минимальные нарушения в работе мозга и способны выявить деменцию на ранних стадиях.

      Эти технологии позволяют распознать болезнь Альцгеймера на 6 лет раньше, чем с помощью томографии.

      Штучний інтелект розпізнав хворобу Альцгеймера раніше, ніж томографія

      Искусственный интеллект распознал болезнь Альцгеймера раньше, чем томография

      Ученые отмечают, что это позволит увеличит эффективность лечения. Так врачи получат возможность максимально замедлять или вообще останавливать процесс развития деменции.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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