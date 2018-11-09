Искусственный интеллект обнаружил болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Ученые из Калифорнии, США нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью искусственного интеллекта.

Дослідження опублікували в журналі Radiology.

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Нейросети проанализировали метаболизм мозга. При болезни Альцгеймера скорость обмена веществ в определенных участках нервной ткани замедляется. Искусственный интеллект научился выявлять эти изменения.

Болезнь Альцгеймера – что это?

Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно-он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

Нейросети способны отслеживать минимальные нарушения в работе мозга и способны выявить деменцию на ранних стадиях.

Эти технологии позволяют распознать болезнь Альцгеймера на 6 лет раньше, чем с помощью томографии.

Искусственный интеллект распознал болезнь Альцгеймера раньше, чем томография

Ученые отмечают, что это позволит увеличит эффективность лечения. Так врачи получат возможность максимально замедлять или вообще останавливать процесс развития деменции.

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