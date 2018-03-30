Искусственный интеллект обнаружил на Луне 6 тысяч ранее неизвестных кратеров

Нейронная сеть выявила 6 тысяч ранее неизвестных кратеров на Луне. Такое открытие поможет ученым лучше понять историю происхождения спутника.

Об этом сообщает ресурс Arxiv.org.

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Группа разработчиков под руководством Али Силбурта из Университета штата Пенсильвания использовала искусственную нейронную сеть для обнаружения кратеров на Луне. Данные для изучения были сгенерированы на основе карты высот, составленной орбитальной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter.

По мнению исследователей, это удобнее, чем обычные фотографии, так как в случае с картой возвышенностей на внешний вид кратера не влияет угол падения солнечных лучей. Для изучения использовались изображения с разрешением 256×256 пикселей.

Тестирование на изображениях нового участка Луны показали, что компьютер способен выявить 92% кратеров. Ручная проверка данных показала, что доля ошибочных распознаваний сигнала составляет 11%. Кроме того, нейронная сеть открыла около шести тысяч ранее неизвестных кратеров. Новые данные помогут лучше изучить историю формирования Солнечной системы и спутника Земли.



Кратеры, выявленные людьми (синий) и замеченные нейросетью, и кратеры, которые дополнительно нашла нейросеть (красный)

Алгоритмы искусственного интеллекта все чаще используются астрономами. Например, с их помощью ученые предложили предсказывать орбиты потенциально опасных комет. Кроме того, компьютер уже использовался для определения состава атмосфер экзопланет и отслеживания движения звезд в галактике.

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Что такое искусственная нейросеть? Это вычислительные системы, вдохновленные биологическими нейронными сетями, которые составляют мозг животных. Такие системы обучаются задачам (поступательно улучшают свою производительность на них), рассматривая примеры, в общем без специального программирования под задачу. Например, в распознавании изображений они могут учиться идентифицировать изображения, которые содержат кошек, анализируя примеры изображений, помеченные как "кот" и "не кот", и используя результаты для идентифицирования котов на других изображениях.