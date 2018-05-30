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Искусственный интеллект победил профессиональных медиков в диагностике рака

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Искусственный интеллект победил профессиональных медиков
Искусственный интеллект победил профессиональных медиков / Фото из открытых источников

Искусственный интеллект научили очень точно определять рак кожи. В этом он оказался более эффективен, чем профессиональные дерматологи.

Об этом сообщает The Guardian.

Команды разработчиков из Германии, США и Франции научили систему на основе искусственного интеллекта отличать доброкачественные клетки кожи от опасных, анализируя 100 тысяч изображений.

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Далее эту сеть поставили соревноваться с 58 дерматологами из 17 стран. Всем проговаривали фото, на которых нужно было отличать меланому от безобидных родинок.

Большинство медиков, которые имели от 2 до 5 лет опыта работы, уступили в точности обнаружения болезни искусственному интеллекту. Так, врачи проявляли 86,6% раковых клеток, машина же заметила 95% злокачественных клеток.

Теги: Медицина Искусственный интеллект Здоровье Техно робототехника
Источник: 24 Канал
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