Искусственный интеллект поможет лечить рак

Один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения корпорация IBM будет использовать свой искусственный интеллект Watson для борьбы с раком.

Компания объявила о постоянном партнерстве в этой сфере с Департаментом по делам ветеранов США, сообщает Тechcrunch.

Разработчики искусственного интеллекта и специалисты американского Департамента будут вместе анализировать образцы опухолей и искать мутации в геноме рака.

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Благодаря собранной информации врачи смогут лучше ориентироваться в конкретных препаратах и методах лечения, чтобы бороться с онкозаболеваниями.

Это невероятно сложно: читать, понимать и оставаться в курсе широты и глубины медицинской литературы и связывать знания с соответствующими мутациями для персонализированных онкологических методов. Искусственный интеллект может сыграть важную роль в масштабировании точной онкологии,

– отметил главный санитарный врач IBM Watson Health Кью Ри.

IBM учила Watson в течение 2 лет в онкологических отделениях свыше 20 институтов, и первые результаты показали, что он принимал решения, которые соответствовали предположениям ученых и медиков. Сейчас Watson превосходит человеческий интеллект в сборе и обработке данных.

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