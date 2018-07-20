21:58
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, сегодня
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Искусственный интеллект поможет лечить рак

33 Читати новину українською
Искусственный интеллект будет создавать лекарства от рака
Искусственный интеллект будет создавать лекарства от рака / startupline.com.ua

Один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения корпорация IBM будет использовать свой искусственный интеллект Watson для борьбы с раком.

Компания объявила о постоянном партнерстве в этой сфере с Департаментом по делам ветеранов США, сообщает Тechcrunch.

Разработчики искусственного интеллекта и специалисты американского Департамента будут вместе анализировать образцы опухолей и искать мутации в геноме рака.

Читайте также: Генетики смогут редактировать ДНК детей

Благодаря собранной информации врачи смогут лучше ориентироваться в конкретных препаратах и методах лечения, чтобы бороться с онкозаболеваниями.

Это невероятно сложно: читать, понимать и оставаться в курсе широты и глубины медицинской литературы и связывать знания с соответствующими мутациями для персонализированных онкологических методов. Искусственный интеллект может сыграть важную роль в масштабировании точной онкологии,
– отметил главный санитарный врач IBM Watson Health Кью Ри.

IBM учила Watson в течение 2 лет в онкологических отделениях свыше 20 институтов, и первые результаты показали, что он принимал решения, которые соответствовали предположениям ученых и медиков. Сейчас Watson превосходит человеческий интеллект в сборе и обработке данных.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Техно Медицина Онкозаболевания Искусственный интеллект Лекарства
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
сегодня, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 84
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
сегодня, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 39
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сегодня, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 94
Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
сегодня, 17:00 Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
Семен Кабакаєв 1555
Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
сегодня, 16:15 Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
52
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук