Искусственный интеллект превзошел человека в популярной игре

Подразделение Google, которое занимается изучением искусственного интеллекта, научило бота DeepMind играть в популярную игру Quake III. При этом у ИИ это получается лучше, чем у человека.

Об этом пишет The Verge, передает tehnot.com.



Так, боты DeepMind соревновались в урезанном режиме захвата флага. Исследователи учили машину передвигаться в сложной трехмерной среде с неполной информацией. Игровые персонажи не получали никаких дополнительных инструкций, а только конкурировали друг с другом, пока не выработали стратегию, которая привела к победе.

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В общем искусственный интеллект провел 450 тысяч партий, за это время машина изучила правила игры и выработала несколько потенциально выигрышных комбинаций. ИИ также научился взаимодействовать с партнерами по команде.



Чтобы окончательно проверить ботов DeepMind ученые провели турнир с командами, состоявшими только из компьютерных персонажей, только людей, и ботов с людьми. Полностью "искусственная" команда победила с вероятностью победы в 74%, это больше чем 43% вероятность для обычных игроков и 52% для людей, которые хорошо играют в Quake III.

Что такое Quake III?Это компьютерная игра, в которой геймер выступает в роли гладиатора, который борется на аренах с помощью оружия и высокотехнологичного оборудования с другими гладиаторами. Quake III имела большую популярность в киберспорте.

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