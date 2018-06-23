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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Искусственный интеллект уволил с работы известного разработчика

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Курьезный случай создал искусственный интеллект
Курьезный случай создал искусственный интеллект / Фото из открытых источников

Курьезный случай произошел с американским разработчиком, соучредителем стартапа Renly Ибрагимом Диалу. В прошлом году он потерял работу из-за искусственного интеллекта.

Об этом сам разработчик рассказал в своем блоге.

Тогда работал в компании, которая занималась разработкой программного обеспечения. Диалу вспоминает, что его работу хвалили и никакой критики он не получал. Однажды он получил сообщение от начальника: "С тобой все в порядке?". И разработчик решил, что это ошибка, поэтому просто проигнорировал сообщение.

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Но уже в этот день Диалу не смог попасть на работу: его пропуск перестал работать. Он обратился в отдел кадров, там ему выдали временный.

Однако уже на следующий день разработчик не смог попасть на парковку возле офиса и потерял доступ к рабочим программам на компьютере. Тогда менеджер сообщил, что учетная запись Диалу в системе деактивирована.

При этом такая ситуация поставила в тупик даже руководство, никто не мог понять, почему мужчину уволили. Между тем, глава компании получила сообщение, что контракт с Диалу расторгнут, поэтому он должен собрать вещи и покинуть офис.

Ситуация прояснилась только через 3 недели. Предыдущий менеджер должен был заключить с Диалу повторный контракт, когда компанию выкупила большая организация. Однако. Не сделал этого, а тем временем предварительный договор стал недействительным. Поэтому система решила, что мужчину уволили, и начала блокировать все его аккаунты.

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Теги: Техно Новости США робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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