Искусство бильярда: кто стал чемпионом самого зрелищного вида спорта

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – магам из мира спорта не нужно залезать в коробку или прятаться за ширмой чтобы создать очередное чудо. А особенно это касается спорта, который в Украине привыкли называть артистическим бильярдом. В своих выступлениях мастера пытаются покорить законы физики.

Также в выпуске: Животные-экстремалы.