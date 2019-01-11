Искусство бильярда: кто стал чемпионом самого зрелищного вида спорта
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – магам из мира спорта не нужно залезать в коробку или прятаться за ширмой чтобы создать очередное чудо. А особенно это касается спорта, который в Украине привыкли называть артистическим бильярдом. В своих выступлениях мастера пытаются покорить законы физики.
Также в выпуске:
Животные-экстремалы.
Источник: 24 канал
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