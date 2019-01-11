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      Искусство бильярда: кто стал чемпионом самого зрелищного вида спорта

      Спорт навыворот 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – магам из мира спорта не нужно залезать в коробку или прятаться за ширмой чтобы создать очередное чудо. А особенно это касается спорта, который в Украине привыкли называть артистическим бильярдом. В своих выступлениях мастера пытаются покорить законы физики.

      Также в выпуске:

      Животные-экстремалы.

      Теги: Спорт навыворот Спорт
      Источник: 24 канал
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