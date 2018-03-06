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Искусство и новейшие технологии: в Киеве откроется необычная выставка

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7 марта в Киеве в новом пространстве Art Ukraine Gallery откроется большой скульптурный проект, объединяющий новейшие технологии дополненной реальности с искусством пластики.

Форум "Больше чем скульптура" концентрирует внимание на актуальных тенденциях, ретроспективах и достижениях современных украинских художников.

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Новое пространство Art Ukraine Gallery призвало к большому скульптурному проекту, о продлении которого я мечтала несколько лет. Форум "Больше чем скульптура" стал в какой-то степени художественной аллитерацией любимца тысяч поклонников – Большого скульптурного салона. За десятилетия его существования скульптура стала одним из главных трендов украинского коллекционирования и выросла целая плеяда успешных и востребованных украинских скульпторов. Убеждена, что нынешний скульптурный форум откроет немало ярких новых имен, подарит новые смыслы, поставит новые вопросы. И самое интересное, этот проект, объединяющий искусство и новейшие технологии, способен заинтересовать даже тех, кто отдает предпочтение последнему,
– отмечает основатель ArtUkraine Наталья Заболотная.

"Сделать все и еще немного больше" – мотто, с которым известная киевская галерея ArtUkraine открывает инновационный масштабный проект "Больше чем скульптура". В этом году большой скульптурный проект разнопланово отражает тенденции современного украинского искусства.

Это экспериментальный проект, который должен создать пространство для дискуссии, привлекая как художников, так и посетителей. Возможно, глобальная диджитализация и почти постоянное присутствие каждого из нас онлайн – это лишь мимолетная тенденция сегодняшнего дня. Но она, несомненно, существует, меняет восприятие информации, отношение к искусству,
– говорит сокуратор проекта Дарья Мо Мот.

Среди участников проекта: Саид Ахмади, Юлия Беляева, Мирослав Вайда, Марта Ващук, Владислав Волосенко, Дмитрий Грек, Евгений Годенко, Петр Гронский, Дмитрий Дульфан, Александр Дьяченко, Егор Зигура, Алексей Золотарев, Константин Зоркин, Олег Капустяк, Виктор Коновал, Владимир Кочмар, Роман Минин, Илья Новгородов, Василий Одрехивский, Владимир Одрехивский, Виталий Протосеня, Иван Подгайный, Александр Сухолит, Анатолий Твердый, Даниил Шумихин и Сергей Шаулис.

Теги: Новости Украины LifeStyle Фотоновости Исскусство Новости культуры Art Ukraine Gallery
Источник: 24 Канал
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