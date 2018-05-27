Искусство в онлайн: Google порадовал пользователей новой возможностью

Сервис Google Arts & Culture порадовал поклонников искусства новой возможностью. Отныне каждый пользователь может беспрепятственно посмотреть картины легенедарнои мексиканской художницы Фриды Кало.

Онлайн-выставку назвали "Лица Фриды" (Faces of Frida). Посмотреть ее можно на сервисе Google Arts & Culture.

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Известно, что для создания онлайн-экспозиции были привлечены 33 музея из 7 стран мира. В общем пользователям сети предлагают просмотр 800 экспонатов, в частности, репродукции картин Фриды Кало, записи частного дневника художницы, ее письма и одежду.



Для уникального проекта впервые оцифровали 20 знаменитых картин легендарной мексиканки. Поэтому теперь произведения искусства можно увидеть и в увеличенном виде, любуясь деталями легендарных картин. К каждому фото есть информация о произведении искусства и истории его написания.

Авторы проекта позаботились о том, чтобы онлайн-сервис был доступен на любом гаджете. Поэтому люди имеют возможность ознакомиться с творчеством Фриды Кало как с помощью компьютера, так и телефона. Кроме этого, в Google Street View можно посмотреть места, которые повлияли на творчество Фриды Кало. В частности, речь идет о Доме-музее Кало в Мехико, где художница писала свои картины.