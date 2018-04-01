16:33
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
12°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Исламское государство" планирует атаки на фанатов из Англии во время ЧМ-2018 в России, – СМИ

22 Читати новину українською
Во время ЧМ-2018 в России
Во время ЧМ-2018 в России "Исламское государство" планирует атаковать фанатов из Англии / Фото из открытых источников

Террористы "Исламского государства" планируют на Чемпионате мира по футболу в России осуществить бомбардировки болельщиков сборной Англии. Ради этого террористы строят беспилотники.

Об этом сообщает Daily Star Sunday.

Отмечается, что планы террористов "Исламского государства" были расшифрованы в приложении Telegram. На одном из фото, которое получили специалисты по кибербезопасности, видно, как беспилотник транспортирует противотанковые ракеты. Кроме того, в подписи к фото указано, что бомбы такого типа выпускаются в "Исламском государстве".

Читайте также: Немецкие спецслужбы назвали потенциальные угрозы для гостей ЧМ-2018 по футболу

Директор секретной службы президента России Владимира Путина сообщил, что за последние годы более 4,5 тысяч граждан РФ выехали за границу, чтобы присоединиться к джихадским группам. В ФСБ опасаются, что боевики, обученные в Сирии, Ираке и Афганистане, вернутся в Россию, чтобы вызвать хаос на грядущем чемпионате мира.

Отмечается, что среди антитеррористических мер, лично одобренных Путиным, существуют ограничения на продажу оружия и взрывчатых веществ в тех регионах, которые принимают Чемпионат мира, запрет на использование дронов возле стадионов и предварительная идентификация личности всех владельцев билетов.

Теги: Исламизм Исламское государство Новости спорта Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 терроризм
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина должна предложить миру свой iPhone
сегодня, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 2230
Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
сегодня, 13:46 Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
Борис Немировський 285
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сегодня, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 771
Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
сегодня, 11:01 Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Ірина Лаб'як 887
1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля
сегодня, 10:01 1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля
Анастасія Ковач-Петрушенко 295
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук