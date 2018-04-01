"Исламское государство" планирует атаки на фанатов из Англии во время ЧМ-2018 в России, – СМИ

Террористы "Исламского государства" планируют на Чемпионате мира по футболу в России осуществить бомбардировки болельщиков сборной Англии. Ради этого террористы строят беспилотники.

Об этом сообщает Daily Star Sunday.

Отмечается, что планы террористов "Исламского государства" были расшифрованы в приложении Telegram. На одном из фото, которое получили специалисты по кибербезопасности, видно, как беспилотник транспортирует противотанковые ракеты. Кроме того, в подписи к фото указано, что бомбы такого типа выпускаются в "Исламском государстве".

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Директор секретной службы президента России Владимира Путина сообщил, что за последние годы более 4,5 тысяч граждан РФ выехали за границу, чтобы присоединиться к джихадским группам. В ФСБ опасаются, что боевики, обученные в Сирии, Ираке и Афганистане, вернутся в Россию, чтобы вызвать хаос на грядущем чемпионате мира.

Отмечается, что среди антитеррористических мер, лично одобренных Путиным, существуют ограничения на продажу оружия и взрывчатых веществ в тех регионах, которые принимают Чемпионат мира, запрет на использование дронов возле стадионов и предварительная идентификация личности всех владельцев билетов.