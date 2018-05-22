"Исламское государство" призывает убивать людей во время финала Лиги чемпионов в Киеве, – СМИ
"Исламское государство" на своих Telegram-каналах призывает устроить теракты во время финала Лиги чемпионов в Киеве.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Читайте также: Рада ввела наказание за нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов
В источнике говорится, что радикальные исламисты распространяют призывы к террористическим атакам в частных Telegram-каналах.
Террористов-одиночек призывают осуществлять ножевые атаки и автомобильные наезды на людей в украинской столице,
– добавляет издание.
Отмечается, что "Исламское государство" призывает устроить 26 мая теракты в Киеве, где состоится финальный матч Лиги чемпионов. Объектами атаки должны стать болельщики английского "Ливерпуля" и испанского "Реала", которые встретятся в решающем матче.
Ожидается, что тысячи болельщиков финалистов Лиги Чемпионов — футбольных клубов "Ливерпуль" и "Реал", поедут в Украину — страну, в которой, по словам издания, "скрываются сотни беженцев-джихадистов".
Плакат, как говорится в источнике, который распространяют исламисты
"Около 500, в основном российских экс-членов "ИГ", которые когда-то оставили фронт Ирака и Сирии, и скрываются от служб безопасности на своей родине. Экстремисты с промытыми мозгами использовали слабые места границы для въезда в Украину – часто через Турцию", – отмечает The Sun.
Говорится, что на каналах "ИГ" был распространен плакат, на котором изображен боевик с оружием на фоне киевского НСК "Олимпийский", где состоится матч. Авторы сообщения призывают террористов совершать нападения в центре города.
В последнем сообщении представители "Исламского государства" угрожали "залить футбольное поле кровью" и опубликовали плакат с изображением Месси и Роналду с отрезанными головами.
Плакат, как говорится в источнике, который распространяют исламисты
Плакат, как говорится в источнике, который распространяют исламисты