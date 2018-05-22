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"Исламское государство" призывает убивать людей во время финала Лиги чемпионов в Киеве, – СМИ

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Постер, который распространяет
Постер, который распространяет "Исламское государство" в Telegram-каналах / Фото из открытых источников

"Исламское государство" на своих Telegram-каналах призывает устроить теракты во время финала Лиги чемпионов в Киеве.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

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В источнике говорится, что радикальные исламисты распространяют призывы к террористическим атакам в частных Telegram-каналах.

Террористов-одиночек призывают осуществлять ножевые атаки и автомобильные наезды на людей в украинской столице,
– добавляет издание.

Отмечается, что "Исламское государство" призывает устроить 26 мая теракты в Киеве, где состоится финальный матч Лиги чемпионов. Объектами атаки должны стать болельщики английского "Ливерпуля" и испанского "Реала", которые встретятся в решающем матче.

Ожидается, что тысячи болельщиков финалистов Лиги Чемпионов — футбольных клубов "Ливерпуль" и "Реал", поедут в Украину — страну, в которой, по словам издания, "скрываются сотни беженцев-джихадистов".

Плакат, как говорится в источнике, который распространяют исламисты

"Около 500, в основном российских экс-членов "ИГ", которые когда-то оставили фронт Ирака и Сирии, и скрываются от служб безопасности на своей родине. Экстремисты с промытыми мозгами использовали слабые места границы для въезда в Украину – часто через Турцию", – отмечает The Sun.

Говорится, что на каналах "ИГ" был распространен плакат, на котором изображен боевик с оружием на фоне киевского НСК "Олимпийский", где состоится матч. Авторы сообщения призывают террористов совершать нападения в центре города.

В последнем сообщении представители "Исламского государства" угрожали "залить футбольное поле кровью" и опубликовали плакат с изображением Месси и Роналду с отрезанными головами.


Плакат, как говорится в источнике, который распространяют исламисты


Плакат, как говорится в источнике, который распространяют исламисты

Теги: Новости Украины Новости Киева Теракт Лига чемпионов Исламское государство
Источник: 24 Канал
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