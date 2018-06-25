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Исландия – Хорватия: букмекеры определили фаворита матча

27 Читати новину українською
Исландия – Хорватия прогноз на матч Чемпионата мира
Исландия – Хорватия прогноз на матч Чемпионата мира

Исландия и Хорватия играли в одной группе отбора на Чемпионат мира. Вместе с Украиной. Жребий отправил их в одну группу и на самом Чемпионате мира.

Исландцы тогда заняли первое место в группе, дома минимально обыграв хорватов. Перед тем "клетчатые" дома выиграли 2:0. Именно они и считаются фаворитами встречи и на Чемпионате мира. В William Hill коэффициент на победу хорватов 2,15. В то время как на Исландию – 3,50. Ничья – 3,25.

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При этом что касается автора гола в этом матче, то на хорвата Манджукича коэффициент 2,60, а на исландца Финнбогасона – 2,90.

На то, что Исландия победит, в PariMatch коэффициент 3,55. На победу Хорватии – 2,17. Ничья – 3,40.

В "Фаворит" тоже предпочтение отдают хорватам – 2,16. Что касается Исландии, то дали коэффициент 3,60. Ничья – 3,45.

Стоит отметить, что Исландию в этом матче удовлетворит только победа. И только при условии, что Аргентина тоже выигрывает в Нигерии, но с меньшей разницей забитых-пропущенных голов.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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