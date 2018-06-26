Хорватия обыграла Исландию и вышла в плей-офф с первого места

Хорватии в матче против Исландии не надо было ничего. "Клетчатые" обеспечили себе место в плей-офф. Да еще и с первого места (чтобы его потерять, надо было проиграть Исландии, и чтобы Нигерия выиграла у Аргентины в общей сумме пять и более голов).

Исландцев устраивала только победа. И, опять же, с оглядкой на параллельный матч. Сборную Исландии устраивала в матче между Аргентиной и Нигерией победа "альбиселесте" или с минимальным счетом, или с меньшим количеством голов, чем в их матче против хорватов.

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Поэтому на поле завязалась борьба. И первой начали её хорваты, которые вышли в несколько резервном составе. В старте даже нашлось место защитнику киевского "Динамо" Пиваричу.

Тем не менее, голов зрители в первом тайме не увидели. Хотя за первую 45-минутку именно исландцы выглядели острее, били по воротам чаще. Но выйти вперед им так и не удалось.

Все голы в матче пришлись на второй тайм. Сначала Бадель прицеливался по воротам, но попал в перекладину, а уже через мгновение поправил свой прицел и открыл счет в этом матче ударом в девятку ворот.

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На это исландцы ответили своим ударом в перекладину ворот в исполнении Игнассона, а также его ударом, который заставил изрядно потрудиться вратаря Калинича.

Сравняли счет исландцы благодаря пенальти, который был назначен за игру рукой Ловрена в собственной штрафной. Выполнять приговор пошел Сигурдссон, и мощно пробил под перекладину ворот. Вратарь в это время бросился в правый от себя угол ворот.

И все же победу праздновали хорваты. "Дожал" соперников Перишич, который на последней минуте мощным ударом закончил атаку своей команды.

Сборная Хорватии набирает 9 очко и выходит из группы на первом месте. Ее соперником в плей-офф будет сборная Дании.

Исландия – Хорватия 1:2

Голы: Сигурдссон, 76 – Бадель, 53, Перишич, 90