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      Исмаили – самый полезный игрок 12 тура, Гармаш – третий: символическая сборная по данным InStat

      22 Читати новину українською
      Исмаили
      Исмаили

      "Шахтер" снова стал самой полезной командой тура, а "Заря" несмотря на поражение победила в номинации "Голевые моменты/реализованные". Хотя ни одного игрока луганчан в символической сборной нет, в отличие от трех "горняков".

      Самым полезным игроком 12 тура Чемпионата УПЛ стал защитник "Шахтера" Исмаили. Индекс эффективности игрока по версии InStat составил 328 баллов. Также отметим, что Исмаили победил в номинации "Лучшие левые защитники".

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      На втором месте расположился вратарь "Олимипко" Махновский (317 баллов), на третьем — Гармаш из "Динамо" (309 баллов).

      На основе оценок InStat была составлена символическая сборную лучших футболистов по итогам 12 тура Чемпионата УПЛ. Напомним, что среди массы цифр этой системы есть списки топ-игроков по амплуа. Футболисты, возглавляющие соответствующие реестры, входят в виртуальную 11-ку.

      Символическая сборная 12 тура УПЛ по данным InStat

      Как и в прошлом туре, "Шахтер" снова стал самой полезной командой тура. Индекс эффективности подопечных Паулу Фонсеки составил 262 балла. На четыре балла от "горняков" отстали "динамовцы", а на шесть – "Мариуполь".

      Лучшими "горняки" были и по показателю "ТТД/удачные" – 1031/885. "Карпаты", несмотря на поражение от "Александрии", заняли второе место — 947/754, а тройку замкнула "Ворскла", которая минимально уступила "Динамо" – 883/691.

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      Гостевое поражение "Зари" в матче с "Мариуполем" не помешало подопечным Юрия Вернидуба возглавить номинацию "Голевые моменты/реализованные" с индексом 11/3. А вот мариупольцы хоть и победили и забили больше, по этому показателю вторые 8/4.

      Очередной тур подряд "Шахтеру" нет равных во владении мячом – 41:49. Команды, которые заняли по этому показателю второе и третье места существенно отстали от лидера: "Карпаты" – 32:11, "Заря" – 29:04 соответственно.

      Победа в номинации Выигранные единоборства тоже за Шахтером 121/72 (60%). Несколько уступают по этому показателю Динамо 188/105 (56%) и Мариуполь 193/106 (55%).

      Больше информации о 12 тур Чемпионата УПЛ читайте здесь

       

      Теги: Шахтер Футбол Спорт Динамо УПЛ ФК Заря ФК Ворскла ФК Александрия ФК Олимпик ФК Мариуполь ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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