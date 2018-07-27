Исмаили дисквалифицировали на 2 матча. Бразилец сыграет против "Динамо"

27 июля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, на котором решалась судьба дисквалификации Исмаили за удар локтем защитника Никиты Бурды в матче за Суперкубок Украины против "Динамо" (0:1).

По результатам изучения дела защитника "Шахтера" Исмаили, удаленного на 90+5 минуте матча за Суперкубок с "Динамо", КДК принял решение отстранить игрока на два матча.

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"При анализе дела Исмаили во внимание принято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояния "Динамо" и "Шахтера" являются самыми популярными среди болельщиков и украшением нашего чемпионата. Поэтому важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах", – сказал глава КДК Андрей Шумилов в интервью официальному сайту ФФУ.

Таким образом, Исмаили пропустит поединок "Шахтера" в Чемпионате Украины против "Десны" и пропустит еще один матч против "Арсенала-Киев".

Отметим, что матч 3 тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 3 августа.