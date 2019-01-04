08:57
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, 3 января
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, 3 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Испанец в очень причудливый способ пытался сдать в аренду квартиру за 1 тысячу евро

      23 Читати новину українською
      Аренда квартиры в Испании
      Аренда квартиры в Испании / Фото из открытых источников

      Испанец Абель Льоренте выставил на сайте недвижимости объявление о сдаче в аренду квартиры в Мадриде, указав ее площадь в квадратных ... сантиметрах.

      Объявления появилось на портале о недвижимости Idealista.

      Читайте также: Риелтор изобретательно рекламирует жилье – с помощью полуобнаженных моделей

      В нем автор разместил фото, по его описанию, "светлой просторной квартиры в центре Мадрида площадью 630 000 сантиметров квадратных".

      Скорее всего, указав площадь в квадратных сантиметрах автор объявления хотел произвести впечатление, что квартира гораздо больше, чем она есть на самом деле.

      Курьезное объявление быстро приобрело популярность в сети. После шквала критики и возмущения автор таки согласился внести в него изменения.

      Іспанія оголошення квартира сантиметри квадратні

      Объявления об аренде квартиры площадью 630 тысяч сантиметров квадратных

      Когда работники портала недвижимости связались с мужчиной, он заверил их, что никоим образом не соврал и пригласил их приехать и самостоятельно измерить площадь жилья.

      Некоторые пользователи таки решили взглянуть на жилье и его причудливого владельца.

      Читайте также: Украинский телеведущий стал владельцем курьезной недвижимости в США

      Как выяснилось, квартира площадью 630 тысяч квадратных сантиметров (63 метра квадратных) расположена вовсе не в центре Мадрида, а в центре района Вилья-де-Вальекас, что на окраине испанской столицы.

      Кроме того, по словам очевидцев, в помещении совсем мало естественного освещения, поэтому "светлой" ее назвать трудно.

      Что интересно, за аренду квартиры владелец просил "две купюры номиналом 500 евро" в месяц. Эти банкноты сейчас как раз прекращают печатать в странах Евросоюза.

      СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

      •  
      Теги: Новости недвижимости Курьезные новости Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бандера и Сталин: мифы и пропаганда
      сегодня , 08:40 Бандера и Сталин: мифы и пропаганда
      Юрій Бутусов 127
      Главные новости 3 января: Садовый идет в президенты, убийство в центре Киева, Украину заснежило
      3 января , 22:35 Главные новости 3 января: Садовый идет в президенты, убийство в центре Киева, Украину заснежило
      947
      "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      3 января , 22:00 "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      Наталя Ромашова 1482
      Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      3 января , 21:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      316
      Трансферы украинских клубов 2019 года
      3 января , 20:30 Трансферы украинских клубов 2019 года
      233
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук