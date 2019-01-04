Испанец в очень причудливый способ пытался сдать в аренду квартиру за 1 тысячу евро

Испанец Абель Льоренте выставил на сайте недвижимости объявление о сдаче в аренду квартиры в Мадриде, указав ее площадь в квадратных ... сантиметрах.

Объявления появилось на портале о недвижимости Idealista.

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В нем автор разместил фото, по его описанию, "светлой просторной квартиры в центре Мадрида площадью 630 000 сантиметров квадратных".

Скорее всего, указав площадь в квадратных сантиметрах автор объявления хотел произвести впечатление, что квартира гораздо больше, чем она есть на самом деле.

Курьезное объявление быстро приобрело популярность в сети. После шквала критики и возмущения автор таки согласился внести в него изменения.

Объявления об аренде квартиры площадью 630 тысяч сантиметров квадратных

Когда работники портала недвижимости связались с мужчиной, он заверил их, что никоим образом не соврал и пригласил их приехать и самостоятельно измерить площадь жилья.

Некоторые пользователи таки решили взглянуть на жилье и его причудливого владельца.

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Как выяснилось, квартира площадью 630 тысяч квадратных сантиметров (63 метра квадратных) расположена вовсе не в центре Мадрида, а в центре района Вилья-де-Вальекас, что на окраине испанской столицы.

Кроме того, по словам очевидцев, в помещении совсем мало естественного освещения, поэтому "светлой" ее назвать трудно.

Что интересно, за аренду квартиры владелец просил "две купюры номиналом 500 евро" в месяц. Эти банкноты сейчас как раз прекращают печатать в странах Евросоюза.

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