Именно поэтому в этой стране на Пиренейском полуострове запустили специальную программу для чиновников, осужденных за коррупцию. Для чиновников, "не способных самостоятельно прекратить воровать".

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Реабилитация коррупционеров в Испании: что это за программа и зачем она нужна

Как отметили в New York Times, в испанских СМИ очень часто можно прочитать заголовки о пойманных или осужденных коррупционерах. Неудивительно, что в этой стране решили запустить программу реабилитации для таких людей.

Программа экспериментальная, рассчитана на 11 месяцев (32 сеанса групповой терапии под наблюдением психиатров), и вполне добровольная.

Принять в ней участие могут заключенные, осужденные за коррупционные преступления, причем непосредственно в тюрьме.

Создатели программы уверены, что благодаря ей можно будет "вернуть" бывших чиновников-коррупционеров обратно в общество. Благодаря, мол, терапии у них восстановят ценности и разовьют способности – нужные для нормальной жизни.

Психологи заметили, что коррупционеры часто оправдывают свои поступки тем, что, мол, на преступление они пошли не ради себя, а чтобы помочь кому-то. Еще чаще страдают они эгоцентризмом и нарциссизмом.

Все это свидетельствует, что такие люди – "не монстры", а просто личности с нарушенной системой ценностей. И специалисты эти проблемы смогут исправить (если, конечно, сами осужденные этого захотят).

Программу уже популяризируют известные в Испании люди – например, зять короля Испании, гандболист и двукратный призер Олимпийских игр Иньяки Урдангарин (осужденный за присвоение нескольких миллионов евро из общественных фондов).

Что интересно, за участие в программе дают плюшку – нет, не сокращение срока заключения, но учитывание "попытки перевоспитания" при рассмотрении вероятности условно-досрочного освобождения преступника.

Программа реабилитации коррупционеров уже запущена – в марте 2021 – в 9 испанских тюрьмах. Когда можно будет проанализировать ее успехи и сделать выводы – пока неизвестно.

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