15:23
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Испания – Украина: анонс и прогноз матча квалификации Евро-2019

      51 Читати новину українською
      Испания – Украина анонс матча
      Испания – Украина анонс матча / ФБУ

      Женская сборная Украины по баскетболу в среду, 21 ноября, проведет заключительный матч отбора к чемпионату Европы 2019 года. В Мелильи подопечные Горана Бошковича сразятся с действующим обладателем золотых медалей первенства континента Испанией.

      Матч имеет чрезвычайно важный турнирный вес для нашей команды. Испанки уже обеспечили себе участие в финальном турнире. Сборная Украины должна финишировать второй в группе, поэтому на Евробаскет ей можно будет попасть через рейтинг других команд. Таким образом будут отобраны шесть сборных из восьми групп.

      Читайте также: Сборная Украины разгромила Болгарию в матче отбора на Евробаскет-2019

      Теперь, для того чтобы занимать первое место в группе, которое без вопросов выведет нашу сборную на европейское первенство, Украине необходимо обыгрывать испанок с разницей в +5 очков и больше. Победа с разницей в четыре балла оставит нас на втором месте, так как у испанок лучшая общая разница мячей. Победа над испанками с разницей в три и меньше очков, с вероятностью в 99,5%, также выведет сборную Украины на Евробаскет, так как украинки станут одной из лучших команд среди занявших вторые места.

      Если же сборная Украины терпит поражение, то все будет решать разница мячей среди команд, занявших вторые места во всех отборочных группах. На данный момент, наша сборная занимает четвертое место в этом своеобразном рейтинге, имея разницу в +121 и баланс матчей 4-1. И это при том, что команды, занимающие непроходимые седьмое и восьмое место, имеют на одну победу меньше. Исходя из этого, в нашей сборной гораздо больше шансов поехать на Евро, даже в случае поражения, чем пролететь мимо финальной части. Главное, не допустить разгрома в Испании.

      Читайте также: В сборную Украины по баскетболу на матчи отбора к ЧМ-2019 вызвали пятерых новичков

      Все девушки готовы к борьбе. Вперед ведет партнеров капитан команды Алина Ягупова, которая сейчас является самым результативным игроком всего отборочного турнира. Она набирает в среднем 33 очка за поединок.

      Parimatch назвала победителя этого поединка. Лучшие шансы на победу имеют хозяева. Коэффициент на победу Испании – 1,22. Шансы украинок на успех расцениваются с коэффициентом 4,3.

      Напомним, что матч Испания – Украина состоится 21 ноября. Начало встречи – в 21:00. Трансляция матча – Xsport.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт чемпионат Украины по баскетболу Сборная Украины по баскетболу
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 12:30 "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 4310
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сегодня , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 176
      Как правильно ухаживать за лицом и избавиться от черных точек
      19 ноября , 09:00 Как правильно ухаживать за лицом и избавиться от черных точек
      86
      Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      сегодня , 11:01 Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      1
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      сегодня , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      Віталій Дейнега 84
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Обзор матчей Евролиги: "Канту" и "Барселона" празднуют уверенные победы
       9 ноября 2012 , 11:55
      Виктория Азаренко пропустит очередной теннисный турнир
       28 марта 2013 , 14:24
      "Арсенал" vs. "Бавария" - дежавю без лидеров. Анонс матчей Лиги чемпионов
       19 февраля 2014 , 20:32
      Киевские ультрас: Во время матча "Шахтер" - БАТЭ возможны провокации
       5 ноября 2014 , 16:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук