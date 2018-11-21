Испания – Украина: анонс и прогноз матча квалификации Евро-2019

Женская сборная Украины по баскетболу в среду, 21 ноября, проведет заключительный матч отбора к чемпионату Европы 2019 года. В Мелильи подопечные Горана Бошковича сразятся с действующим обладателем золотых медалей первенства континента Испанией.

Матч имеет чрезвычайно важный турнирный вес для нашей команды. Испанки уже обеспечили себе участие в финальном турнире. Сборная Украины должна финишировать второй в группе, поэтому на Евробаскет ей можно будет попасть через рейтинг других команд. Таким образом будут отобраны шесть сборных из восьми групп.

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Теперь, для того чтобы занимать первое место в группе, которое без вопросов выведет нашу сборную на европейское первенство, Украине необходимо обыгрывать испанок с разницей в +5 очков и больше. Победа с разницей в четыре балла оставит нас на втором месте, так как у испанок лучшая общая разница мячей. Победа над испанками с разницей в три и меньше очков, с вероятностью в 99,5%, также выведет сборную Украины на Евробаскет, так как украинки станут одной из лучших команд среди занявших вторые места.

Если же сборная Украины терпит поражение, то все будет решать разница мячей среди команд, занявших вторые места во всех отборочных группах. На данный момент, наша сборная занимает четвертое место в этом своеобразном рейтинге, имея разницу в +121 и баланс матчей 4-1. И это при том, что команды, занимающие непроходимые седьмое и восьмое место, имеют на одну победу меньше. Исходя из этого, в нашей сборной гораздо больше шансов поехать на Евро, даже в случае поражения, чем пролететь мимо финальной части. Главное, не допустить разгрома в Испании.

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Все девушки готовы к борьбе. Вперед ведет партнеров капитан команды Алина Ягупова, которая сейчас является самым результативным игроком всего отборочного турнира. Она набирает в среднем 33 очка за поединок.

Parimatch назвала победителя этого поединка. Лучшие шансы на победу имеют хозяева. Коэффициент на победу Испании – 1,22. Шансы украинок на успех расцениваются с коэффициентом 4,3.

Напомним, что матч Испания – Украина состоится 21 ноября. Начало встречи – в 21:00. Трансляция матча – Xsport.

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