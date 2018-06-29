Испания легко победит Россию, — Бартулович

Завтра, 30 июня, на чемпионате мира по футболу в России начинаются матчи 1/8 финала.

Перед встречей по нокаут-системе сайт 24 канала попросил поделиться впечатлениями о резонансных событиях группового турнира и заглянуть в будущее бывшего игрока украинском "Кривбасса", "Арсенала", "Днепра" и "Карпат" Младена Бартуловича.

31-летний хорват сейчас выступает в польском чемпионате, за клуб "Медзь" и кроме сборной своей страны, одной из двух команд, которая выиграла все три матча группового турнира, глубже знает ситуацию и в польской "Кадри", которая на мундиале-2018 неожиданно провалилась.

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Про фиаско Германии

* Главный сюрприз этого чемпионата. Мне даже сложно понять, почему так произошло. Возьмите матч с мексиканцами. Немцы вроде и неплохо играли, и нанесли много ударов по воротам Гильермо Очоа, особенно во втором тайме. Однако забить не удалось и, по-моему, эта неудача определила выступление команды на мундиале в целом. С теми же корейцами в заключительном поединке возможности забить тоже были, но мяч упорно не шел в ворота. Пропущенные голы во внимание сильно брать не стал, ведь в концовке немцы раскрылись и получили контратаки. Другое дело, что Корея осуществляла острые контрвыпады неоднократно, на протяжении всего второго тайма. А это свидетельствует, что у немцев были проблемы с организацией игры.

Не исключаю, что отдельные игроки не смогли справиться с тем давлением. Которое оказывалось на команду перед мундиалем. Ожидания были традиционно высокими, считалось, что Германия снова будет бороться за титул. Возможно, в Германии назрела смена тренера. Йоахим Лев работает с командой очень долго. Не исключено, команда нуждается в чем-то свежем, новом.

Про провал Польши

* Накануне чемпионата мира в Польше царил огромный ажиотаж. От "Кадры" ожидали хорошего выступления. Ожидали оправдано, потому что в последние несколько лет команда демонстрировала стабильно высокие результаты. Два года назад на Евро во Франции поляки дошли до четвертьфинала. Однако в том и дело, что тогда все ведущие игроки сборной Польши были на видных ролях в своих клубах, были в хорошей форме. Сейчас ситуация изменилась. Футболисты стали на два года старше. Поэтому и получилось немного не так, как от команды Адама Навалки ожидали. После поражения от Сенегала и Колумбии местная пресса жестко критиковала поляков. В стране большое разочарование.

Возможно, сборная Польши требовала омоложения, однако выбор у Навалки не слишком большой. На мой взгляд, играли действительно сильнейшие. Возможно, в чемпионате Польши и есть люди, достойные того, чтобы их включить в заявку на чемпионат мира. Но это еще не игроки, способные играть в основном составе и определять судьбу матча. Поэтому от отдельных кадровых изменений ситуация не изменилась бы. На мой взгляд, в России Польша показала все, что могла.

О чемпионских амбициях Хорватии

* Конечно, можно считать нашу команду фаворитом. Однако претендентов на чемпионство немало. Как по мне, очень сильный футбол в групповом турнире продемонстрировали Бельгия и Франция. Традиционные претенденты на чемпионство — бразильцы. Надеюсь, Хорватия тоже сможет с этими сборными конкурировать.

Все наши сборные обречены на постоянные сравнения с командой, которая выиграла бронзу на мундиале-1998 во Франции, с Бобаном, Шукером, Просинечки и Ярни в составе. Как по мне, именно нынешнее поколение по силе действительно сопоставимо с теми легендами. Команда укомплектована сильными исполнителями во всех звеньях, а особенно — в средней линии.

Хорошо, что появился тренер Златко Далич, который сумел найти для исполнителей правильные позиции, использовать их сильные игровые качества. До прихода Златко наша сборная тоже выглядела сильной, но с ним Хорватия еще крепче. Далич долго ждал своего шанса, а возглавил команду в непростой ситуации, накануне поединков плей-офф с Украиной. Существовал большой риск. Проиграй тогда Хорватия украинцам и сегодня уже забыли бы о существовании этого тренера. Однако при Златко наша сборная начала демонстрировать качественный футбол с первых матчей.

Видно, что всем игрокам нравится играть при Даличе. При предыдущих тренерах отдельные футболисты использовались не там, где они чувствуют себя наиболее комфортно. Никола Калинич? Зная его, мог бы ожидать чего-то похожего (Далич исключил нападающего из состава уже во время чемпионата мира из-за того, что он отказался выходить на замену в стартовом поединке против нигерийцев — авт.). Никола не любит сидеть на скамейке, это известно. Правда, не думал, что дойдет до конфликта настолько серьезного. Калинич — амбициозный футболист, он хочет постоянно быть в основе. Понятно, что его поступок — глупый. Думаю, Никола и сам по этому поводу жалеет. Пожалуй, Калинич этим поступком закрыл себе дверь в сборную. Это плохо, потому что он мог бы принести немало пользы.

Про матчи 1/8 финала

Хорватия — Дания

* Конечно, хочу, чтобы наша команда победила. Однако не надо недооценивать Данию. Это очень серьезный соперник. В групповом турнире скандинавы продемонстрировали организованный футбол. Особенно внимательно нужно играть с Кристианом Эриксеном, игроком, способным решить судьбу встречи самостоятельно. Дания демонстрирует весьма дисциплинированный футбол. Хорватам с ними будет непросто.

Уругвай — Португалия

* Хотелось бы, чтобы дальше прошла Португалия. Они — чемпионы Европы, Криштиану Роналду мне импонирует как футболист. Возможно, Криштиану, за исключением встречи с испанцами, не показал в двух следующих поединках ничего сверхъестественного, но свои голы он забивал. В общем считаю португальцев легкими фаворитами этой пары. Но Уругвай — тоже очень сильная, опытная команда. Победа латиноамериканцев сенсацией не станет точно.

Франция — Аргентина

* Французы должны выиграть. Команда Дидье Дешама сильна командной игрой. У французов много очень сильных исполнителей, тренер имеет огромный выбор. Аргентинцы же в группе ничего хорошего не показали. Разве что фрагментами — в заключительной игре с нигерийцами. И там все могло закончиться плачевно, назначь судья в ворота аргентинцев на 79-й минуте при счете 1: 1 пенальти. Как по мне, игра рукой там была и арбитр должен был указывать на точку. В общем аргентинцы очень зависимы от Лео Месси. Им будет очень трудно что-то противопоставить Франции.

Бразилия — Мексика

* Бразильцы вроде и выглядят фаворитами, однако надо помнить первый матч мексиканцев против немцев. Как по мне, Хуан Карлос Осорио способен подготовить для бразильцев какой-то сюрпризик.

Бельгия — Япония

* Бельгийцы должны не заметить японцев и легко выйти в четвертьфинал. Класс команд разный.

Испания — Россия

* Испанцы должны легко побеждать. Игра против Уругвая продемонстрировала слабые места сборной России. Так, Саудовскую Аравию и Египет хозяева победили уверенно, но это не те соперники, по играм с которыми можно делать какие-то выводы.

Швеция — Швейцария

* Равная игра двух европейских команд примерно одного класса. Думаю, будет ожесточенная борьба. Возможно, самая непрогнозированная пара 1/8 финала.

Колумбия — Англия

* На бумаге фаворит вроде Англия, но не думаю, что все так однозначно. Колумбийцы — очень непростой соперник. В группе они провели прекрасный поединок против поляков. Если играть так против Англии, то шансы на победу будут. Как по мне, Колумбия еще способна добавлять. Но многое будет зависеть от того, сумеет ли восстановиться после полученного в заключительной игре с Сенегалом повреждения Хамес Родригес. В конце концов, колумбийцы — не Аргентина, их игра не так зависит от одного игрока.

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