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Испания и Португалия на Чемпионате мира сыграли вничью 3: 3

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Испания - Португалия результат и обзор матча Чемпионата мира 2018
Испания - Португалия результат и обзор матча Чемпионата мира 2018

Это был центральный матч Чемпионата мира по футболу на групповой стадии. Встречались действующие чемпионы Европы – сборная Португалии – и претенденты на победу на нынешнем мундиале – сборная Испании. Две пиренейских сборные в одном матче. Топ-звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду против половины состава "сливочных" в составе сборной Испании.

И именно Роналду первый открыл счет в этом матче. Его сбили на штрафной площадке. И судья без колебаний указал на 11-метровую отметку. Сам Роналду пенальти и реализовал на 4 минуте встречи.

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Сравнять счет испанцам удалось лишь в середине тайма. Коста получил заброс вперед, в борьбе с Пепе он выиграл позицию, впоследствии собрал вокруг себя еще нескольких защитников, и пробил мимо в противоход вратарю в угол ворот.

Но на перерыв команды пошли при победном для португальцев счете. Незадолго до свистка до окончания тайма Роналду решился на удар из-за пределов штрафной. Очень неудачно сыграл вратарь Давид де Хеа. Удар был мощный и низом, и голкипер не учел отскочить от газона – мяч от рук вратаря полетел за линию ворот.

После перерыва все тот же Коста сравнял счет. После подачи со штрафного на дальнюю штангу мяч головой вдоль линии ворот сбросил Бускетс, а форвард уже переправил его за линию ворот.

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Через мгновение уже испанцы вышли вперед. Начо удался фантастический удар из-за пределов штрафной. Мяч ударился об одну штангу, от нее отлетел к другой, и уже оттуда закатился за линию ворот.

Криштиану Роналду же в матче оформил хет-трик. Третий гол он забил со штрафного. Стенка из игроков сборной Испании прыгнула, но мяч перелетел их и влетел под перекладину ворот. Де Хеа даже не шелохнулся.

Португалия – Испания 3:3

Роналду, 4 (пен.), 44, 87 – Коста, 24, 55, Начо, 58

Теги: ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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