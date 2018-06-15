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Испания – Португалия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира 2018

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Испания – Португалия: прогноз на матч Чемпионата мира 2018
Испания – Португалия: прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Сборные Испании и Португалии сыграют уже во второй игровой день Чемпионата мира. Одни из фаворитов турнира в очном матче определят возможного лидера группы B 15 июня. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

Несмотря на то, что тренер сборной Испании был уволен за день до начала Чемпионата мира по футболу, и команду возглавил новый наставник Фернандо Ерро, именно "фурия роха" является фаворитом в противостоянии со сборной Португалии. Однако коэффициент на их победу в букмекерской конторе William Hill лишь 2,05. В то время как победа Португалии оценена в 3,75. Ничья – 3,20.

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При этом букмекеры ожидают в матче немало голов – "тотал 2" имеет коэффициент 3,20, в то время как "тотал 1" – 3,75, а тотал 0" – аж 7,00.

Что касается точных счетов, то наименьший коэффициент получила ничья 1:1 – 5,50, в то время как победа Испании 1:0 – 5,80. Победа Португалии 1:0 оценена в 8,00, более вероятно, что ничья 0:0 – 7,00.

Среди авторов голов больше всего шансов отличиться в матче у испанца Диего Косты. Гол в матче в его исполнении – 2,37. Несколько больший коэффициент у португальца Криштиану Роналду – 2,50. Следующий из португальцев вероятный автор гола – Андре Силва. Однако коэффициент на него – 4,00, в то время как сразу пять испанцев имеют больше шансов, по мнению букмекеров – Родриго Морено (2,60), Яго Аспас (3,00), Иско (3,20), Давид Сильва (3,40) и Марко Асенсіо (3,40).

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В PariMatch еще меньше верят в победу Португалии – коэффициент 4,00. Победа испанцев – 2,08. Ничья – 3,25.

Их эксперты тоже прогнозируют голы в этом матче: "тотал больше 1,0" – 1,14, а "тотал больше 1,5" – 1,50. При этом наиболее вероятным является гол во втором тайме – коэффициент на это 1,33, в то время как на гол в первом тайме – 1,55.

В точных счетах матча победа Испании 1:0 получила наименьший коэффициент – 5,60. Дальше уже ничья 1:1 – 6,40 и 0:0 – 7,30. Победа Португалии 1:0 – 8,30. Почти столько же получила и победа Испании 2:0 – 8,40.

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Букмекеры "Фаворит" оценили шансы Испании на победу в 2,05. Шансы Португалии – в 4,20. Более вероятно ничья – 3,15.

"Тотал больше 0,5" – 1,10, в то время как "тотал меньше 0,5" – 6,25. "Тотал больше 1,0" – 1,14, "тотал больше 1,5" – 1,46, "тотал больше 2,0" – 1,88. При этом вероятность того, что обе команды забьют – 2,20, в то время как коэффициент на то, что отличится только одна команда (или ни одна) – 1,63.

Стоит отметить, что наиболее вероятным автором гола букмекеры считают Криштиану Роналду – 2,40, в то время как на Диего Косту – 2,62.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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