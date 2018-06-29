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Испания – Россия: прогноз на матч Чемпионата мира

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Испания – Россия прогноз букмекеров на матч
Испания – Россия прогноз букмекеров на матч

Испания в матче против России на Чемпионате мира является явным фаворитом у букмекеров, в разы превосходя своего соперника.

Несмотря на то, что Испания в последнем матче сыграла вничью с Марокко (от поражения команда спаслась на последней минуте), букмекеры не слишком верят в способность России принести ей хлопоты. Особенно после унизительного разгрома от Уругвая.

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В букмекерской конторе William Hill победу Испании оценили коэффициентом 1,57. В то время как на русских принимается с коэффициентом 6,50. Другие букмекерские конторы будут давать большее значение на россиян – 7,00. Вероятность того, что команды в основное время сыграют вничью – 3,75.

Коэффициент на то, что матч дойдет до послематчевых пенальти – 6,00.

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Проход Испании в следующий раунд – 1,28. Выход России в 1/4 финала – 3,50.

PariMatch ставки на Россию принимает с уже упомянутым коэффициентом 7,00. Что касается Испании, то в них почти без изменений – 1,59. Ничья в матче – 3,80.

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Не слишком верят букмекеры в проход в России в следующий раунд – 4,00. То, что Испания преодолеет этот барьер в виде России – 1,27.

Аналогичные коэффициенты и в "Фаворит": победа Испании 1,58, победа России 7,00 ничья 3,95.

Проход Испании – 1,25, проход России – 4,35.

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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