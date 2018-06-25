Испания спасла ничью против Марокко на последней минуте матча

Матчи третьего тура на Чемпионате мира играют в одно время,чтобы команды не знали, что происходит в параллельном матче, и поэтому играли на победу. И если для Марокко победа в этом матче была только "положительным" результатом, то для Испании решала немало.

Команда, которая заняла первое место в группе B, выходила в 1/8 финала на Россию. А это значительно более удобный соперник, чем Уругвай, который перед тем разгромил россиян 3:0.

Начали команды довольно активно, чаще вперед ходили испанцы. Но первыми забили именно марокканцы. Бутаиб воспользовался непонятной ошибкой защитников "фурии роха", которые просто оставили мяч в центре поля. Подхватив его, нападающий дошел до ворот де Хеа и пробил под вратарем. Так испанцы пропустили впервые в этом матче.

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Правда, отыгрались испанцы так же быстро. Автором гола стал Иско, который уже пробивал практически по пустым воротам – вратарь до этого "рухнул" на газон. Пас под удар ему отдал Иньеста.

Карусели в матче продолжились – Бутаиб не реализовал еще один выход на ворота де Хеа, испанцы в своих моментах пробивали мимо или в руки Эль-Кажуи. Когда же вратари не могли выручить, на помощь им приходили стойки ворот. Так случилось во втором тайме после удара Амрабата – мяч угодил в крестовину и вылетел в поле.

И все же марокканцы забили свой второй гол. После подачи с углового Эн-Несири выиграл верховую борьбу у Рамоса и пробил точно в угол ворот. Не слишком приятная ситуация стала для испанцев, когда в параллельном матче Иран сравнял счет в матче и набирал те же четыре очка, что и у испанцев.

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И все же и в этом матче команды сыграли в ничью. Решающий гол забил Аспас, который пяткой срезал мяч в ворота соперников.Правда, судья сначала гол не засчитал, поскольку его помощник на линии указал на то, что был офсайд. Но видеоповтор показал, что положения вне игры у нападающего не было и гол "чистый".

Он принес Испании ничью, а также первое место в группе B. В 1/8 финала именно они сыграют с россиянами. Португальцам же досталась в соперники сборная Уругвая.

Испания – Марокко 2:2

Голы: Иско, 19, Аспас, 90+1 – Бутаиб, 14, Эн-Несири, 81