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Россия сенсационно победила Испанию в серии послематчевых пенальти

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Испания – Россия: результат матча
Испания – Россия: результат матча

1/8 финала Чемпионата мира по футболу свел между собой сборные Испании и России. Поединок затянулся до серии послематчевых пенальти, в которых россиянам удалось переиграть испанцев.

В начале встречи ничто не предвещало беды. Первыми повели в счете испанцы. Гол на 11-й минуте сначала записывали в актив Серхио Рамоса, однако на видеоповторах было четко видно, что мяч попал в сетку ворот от ноги россиянина Игнашевича.

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В борьбе с испанцем 4-й номер россиян так пытался удержать Серхио Рамоса в штрафной, в падении зацепил мяч ногой, который отправился прямо в сетку.

Автогол россиян вывел сборную Испании вперед. 1:0.

ЧС 2018 Іспанія Росія Рамос Ігнашевич

Автогол в собственные ворота забил россиянин Игнашевич

Сравнять счет сборной России удалось лишь благодаря пенальти.

На 40-й минуте Жерар Пике сыграл рукой в собственный штрафной. За это судья показал ему "горчичник" и назначил 11-метровый в ворота голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.

Пенальти удачно реализовал Артем Дзюба, переиграв вратаря испанцев. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Во втором тайме команды не сподобились ни на один яркий момент, который бы привел к изменению цифр на табло.

На 85-й минуте Иньеста получил скидку от Аспаса со штрафного и пробил из-за его пределов в левый угол Акинфеева, однако голкипер россиян оказался на месте.

Несмотря на ощутимое преимущество "красной фурии" в основное время, матч 1/8 финала против сборной России перешел в дополнительное время.

Полчаса экстратаймов не помогло командам определить победителя, поэтому игра перешла в серию послематчевых пенальти.

Обе команды выглядели довольно усталыми, однако удача и поддержка болельщиков в этот вечер была на стороне сборной России.

Вратарю россиян Акинфееву удалось отбить сразу два удара испанцев Коке и Аспаса.

ЧС 2018 Росія Іспанія Акінфеєв

Россия победила Испанию в 1/8 ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти

Россия чудом пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, победив в серии послематчевых пенальти сборную Испании.

ЧМ-2018, 1/8 финала, Испания – Россия:

1:1 (пен – 3:4)

Голы: Игнашевич, 12 (автогол) – Дзюба, 42 (пен)

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 канал
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