Испания – Россия: видео и моменты матча Чемпионата мира

В 1/8 финала Чемпионата мира по футботу сборная Испании встретилась со сборной России.

Счет был открыт уже на 11-й минуте от начала встречи.

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Испания повела в счете благодаря автогола Сергея Игнашевича после розыгрыша стандарта. 1:0

Anyone can score with their foot or head, but it takes real skill to score with a Russian. #worldcup #esp pic.twitter.com/ZPMEw2mYrL — Ray Necci (@raymanjr) 1 липня 2018 р.

На 40-й минуте сборная России заработала пенальти. Судья назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Жерару Пике.

Пенальти реализовал Артем Дзюба. 1:1.

В основное время команды так и не смогли определить победителя. Игра переходит в экстратаймы.

We may have to all acknowledge that yesterday spoiled us a little



30 more minutes (and perhaps penalties) inbound...#ESPRUS pic.twitter.com/mI9JJbBkO2 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 липня 2018 р.

В экстратаймах команды выглядели довольно уставшими, уже, вроде, смирившись с тем, что четвертьфиналиста придется определять в серии послематчевых пенальти.

Экстратаймы закончились. Команды готовятся к серии послематчевых пенальти, которые будут пробиты впервые на ЧМ-2018.

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