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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Испания – Россия: видео и моменты матча Чемпионата мира

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Испания – Россия: видео голов матча
Испания – Россия: видео голов матча / Getty images

В 1/8 финала Чемпионата мира по футботу сборная Испании встретилась со сборной России.

Счет был открыт уже на 11-й минуте от начала встречи.

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Испания повела в счете благодаря автогола Сергея Игнашевича после розыгрыша стандарта. 1:0

На 40-й минуте сборная России заработала пенальти. Судья назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Жерару Пике.

Пенальти реализовал Артем Дзюба. 1:1.

В основное время команды так и не смогли определить победителя. Игра переходит в экстратаймы.

В экстратаймах команды выглядели довольно уставшими, уже, вроде, смирившись с тем, что четвертьфиналиста придется определять в серии послематчевых пенальти.

Экстратаймы закончились. Команды готовятся к серии послематчевых пенальти, которые будут пробиты впервые на ЧМ-2018.

Новость дополняется

Теги: Новости спорта Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 канал
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