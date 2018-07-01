Испания – Россия: видео и моменты матча Чемпионата мира
В 1/8 финала Чемпионата мира по футботу сборная Испании встретилась со сборной России.
Счет был открыт уже на 11-й минуте от начала встречи.
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Испания повела в счете благодаря автогола Сергея Игнашевича после розыгрыша стандарта. 1:0
На 40-й минуте сборная России заработала пенальти. Судья назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Жерару Пике.
Пенальти реализовал Артем Дзюба. 1:1.
В основное время команды так и не смогли определить победителя. Игра переходит в экстратаймы.
В экстратаймах команды выглядели довольно уставшими, уже, вроде, смирившись с тем, что четвертьфиналиста придется определять в серии послематчевых пенальти.
Экстратаймы закончились. Команды готовятся к серии послематчевых пенальти, которые будут пробиты впервые на ЧМ-2018.
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