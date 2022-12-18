В Іспанії перехопили черговий підозрілий конверт, який надіслали в консульство України, – ЗМІ
18 декабря 2022, 14:08
Источник:In Spain News
У Барселоні поліція знову перехопила підозрілий лист, який надіслали в українське консульство. Пакунок одразу ж взялися перевіряти фахівці.
За даними іспанських ЗМІ, інцидент трапився ще у п'ятницю, 16 грудня. Працівники пошти одразу повідомили поліцію Каталонії про підозрілий пакунок для української дипломатичної установи.
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