Испанская королева Летиция, которая является женой короля Филиппа VI, посетила Международную неделю кино в Вальядолиде, который проходит в Испании ежегодно с 1956 года.

Испанская королева пришла на показ немого фильма "Безопасность пренижче за все!" 1923 года выпуска, который проходил в сопровождении симфонического оркестра Кастилии и Леона в Культурном центре Мигеля Делибеса.

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На западе Летиция появилась в кожаной куртке и широких штанах. Жена Филиппа VI дополнила образ массивными серьгами и туфлями на высоких каблуках. В макияже королева традиционно отдала предпочтение акценту на глаза.



Королева Летиция / Getty



Королева Летиция / Getty



Королева Летиция / Getty



Королева Летиция / Getty