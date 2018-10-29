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      Испанская королева продемонстрировала стильный образ в кожаной куртке и широких штанах: фото

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      Королева Летиция
      Королева Летиция / GettyImages

      Испанская королева Летиция, которая является женой короля Филиппа VI, посетила Международную неделю кино в Вальядолиде, который проходит в Испании ежегодно с 1956 года.

      Испанская королева пришла на показ немого фильма "Безопасность пренижче за все!" 1923 года выпуска, который проходил в сопровождении симфонического оркестра Кастилии и Леона в Культурном центре Мигеля Делибеса.

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      На западе Летиция появилась в кожаной куртке и широких штанах. Жена Филиппа VI дополнила образ массивными серьгами и туфлями на высоких каблуках. В макияже королева традиционно отдала предпочтение акценту на глаза.


      Королева Летиция / Getty


      Королева Летиция / Getty


      Королева Летиция / Getty


      Королева Летиция / Getty

      Теги: LifeStyle
      Источник: 24 канал
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