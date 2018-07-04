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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Испанские фанаты обвиняют Романа Зозулю в нацизме

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Роман Зозуля
Роман Зозуля

Один из фан-клубов "Овьедо" выступил против подписания украинца Романа Зозули, с которым клуб, по слухам, ведет переговоры.

Недавно в испанских СМИ появилась информация, что 28-летний украинский форвард может перебраться из "Альбасете" в "Овьедо", который прошлый сезон Сегунды завершил на 7-й позиции. Фанаты "Овьедо" из группировки "Pena Azul Otero" считают украинца недостойным носить футболку клуба, о чем и заявили в своем Twitter.

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"Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацистскими и милитаризированными группами", – говорится в заявлении.

В комментариях под постом другие болельщики высказались в том же духе. Они считают Романа "нацистом, которому не место в футболе", а также пишут, что "ценности "Овьедо" должны быть выше спортивных результатов".

В сезоне 2016/17 Роман Зозуля перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-занеадекватных действий фанатов-радикалов, которые обвинили украинца в нацизме, он вернулся в Севилью. Также фанаты "Райо Вальекано" выступили против украинской армии с ярлыками российской пропаганды о "нацистах".

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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