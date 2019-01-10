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      Испанский чемпион мира и Европы возглавил украинский клуб

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      Хави Родригес возглавил "Продексим"
      Хави Родригес возглавил "Продексим"

      Испанский наставник Хави Родригес стал главным тренером футзального клуба "Продексим" из Херсона. 44-летний специалист подписал с украинским клубом контракт на один год.

      Стоит отметить, что о назначении Хави Родригеса официально сообщили еще 3 января, однако представили его как тренера команды 10 января.

      "Когда меня пригласили в Херсон, я увидел, что команда не находится сейчас в своем лучшем периоде. Думаю, если бы команда находилась сейчас в своей лучшей фазе, меня бы сюда и не приглашали. Поэтому я здесь, чтобы сделать этот клуб большим, чтобы построить чемпионскую команду", – заявил во время презентации Хави Родригес.

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      Стоит заметить, что Хави Родригес дважды со сборной Испании выигрывал чемпионат мира по футзалу, еще дважды становился серебряным призером мирового первенства, четыре раза выигрывал чемпионат Европы. Именно его в 2005 году назвали лучшим игроком в мини-футбол в мире. На клубном уровне как игрок он дважды выигрывал Кубок УЕФА по футзалу, турнир Европейских чемпионов по мини-футболу.

      Что касается тренерского опыта, то он у него не большой, но Хави Родригес сумел вывести венгерский клуб "Раба ЭТО" из города Дьер в Финал четырех Кубка УЕФА и выиграть с ним местный чемпионат.

      "На сегодняшний день у нас в команде есть украинские игроки, есть бразильские игроки, и есть тренер испанец. Но все говорят на основном языке, и основной язык – это мяч. Самое важное – это менталитет. Кто-то может быть лучше, но каждый должен верить в то, что он – лучший. Только таким образом у футболистов будет все получаться. Люди, которые знают меня как игрока, уже знакомы с моей работой как тренера. Я всегда хочу, чтобы моя команда была победителем, чтобы была конкурентоспособной, чтобы каждый день думала только о мяче, чтобы каждый день приходила на тренировки с желанием работать. Это самое важное в футзале", – заявил на презентации Хави Родригес

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      Теги: Футзал Спорт
      Источник: 24 Канал
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