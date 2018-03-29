Испанский художник мастерски соединил искусство и LEGO: яркие фото
Художник Хайме Санчес из испанского города Малага создает оригинальные работы, используя для них обычный конструктор LEGO. Художник создает невероятные фото в стиле так называемого "эстрадного искусства".
Сам Хайме Санчес называет себя визуальным художником. Соединив два своих увлечения – искусство и LEGO – он создал яркие работы из повседневных обычных вещей. К творчеству автор подходит с юмором.
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Источник: 24 Канал
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