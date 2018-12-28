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      Испанский клуб хочет выкупить контракт нападающего "Шахтера"

      53 Читати новину українською
      Густаво Бланко Лещук
      Густаво Бланко Лещук / eldesmarque.com

      Нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук может стать игроком испанской "Малаги" на постоянной основе.

      Тренер "анчоусов" Хуан Мунис надеется, что клуб выкупит футболиста, сообщает El Desmarque. Сейчас трансферная стоимость Бланко Лещука составляет 1 млн евро.

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      Контракт футболиста, которого "горняки" летом на один год отдали в аренду, до сих пор принадлежит "Шахтеру".

      Как известно, нападающий зимой 2016 года бесплатно пополнил ряды львовских "Карпат". Уже зимой 2017-го он за 400 тыс евро перешел в "Шахтер".

      Отметим, что на счету Бланко Лещука в Сегунде (вторая по значимости футбольная лига Испании) 16 матчей и 6 забитых мячей. "Малага" же сейчас занимает третье место.

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      Теги: Футбол Шахтер Трансферы Спорт
      Источник: 24 Канал
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