Испанский лоукост Vueling может начать полеты из Львова: детали

Аэропорт Львоаа ведет переговоры с несколькими лоукост-компаниями. Среди них и испанская авиакомпания Vueling.

Об этом рассказала генеральный директор львовского аэропорта Татьяна Романовская в интервью ЦТС.

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По ее словам, руководство львовского аэропорта ведет переговоры с бюджетными авиакомпаниями касательно полетов из Львова. Однако здесь следует ожидать решения Wizz Air, который уже летает из Львова.

"Пока мы имеем три направления, которые открывает Wizz Air, и поэтому фактически другие лоукосты будут смотреть, как они будут работать. EasyJet обслуживает преимущественно английский рынок, на который как раз выходит Wizz Air. Eurowings – немецкий лоукост. Но Дортмунд и Берлин уже тоже заняты Wizz Air. Относительно Испании, здесь все свободно, и мы ведем переговоры с Vueling", – рассказала Татьяна Романовская.

Однако о том, когда и по каким направлениям могут осуществляться рейсы, Татьяна Романовская не уточнила.

При этом она отметила, что польская компания LOT, которая планировала открыть рейс из Львова в Гданьск, откажется от этой идеи, ведь туда летает Wizz Air.

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Стоит отметить, что Vueling уже летает из Украины. Авиакомпания выполняет рейсы из киевского аэропорта "Жуляны" в Барселону и Рим.