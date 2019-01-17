Испанский "Луго" может приобрести еще одного игрока "Карпат" на замену Василию Кравцу

Львовские "Карпаты" могут еще раз продать левого защитника в испанский "Луго". На замену ушедшему на повышение Василию Кравцу испанский клуб может приобрести Ореста Лебеденко.

Напомним, Василий Кравец, который является воспитанником "Карпат", зимой 2017 года перешел в испанский "Луго" на правах аренды. Летом того же года команда выкупила контракт футболиста. А уже зимой 2019 года "Луго" продал Кравца в другой испанский клуб – "Леганес". Защитник уже успел дебютировать за новй клуб победой в матче против "Реала".

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Поэтому именно на замену Кравцу "Луго" может купить 20-летнего Ореста Лебеденко, сообщает Football.ua. Крайний защитник в этом сезоне сыграл 15 матчей за "Карпаты" (13 – в чемпионате, 2 – в Кубке Украины).

Стоит отметить, что в Сегунде (второй по силе дивизион Испании) выступают еще двое украинцев – Роман Зозуля за "Альбасете", а Евгений Селезнев – за "Малагу".

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