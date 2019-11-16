Испанский суд закрыл уголовное дело в которой фигурировал Фирташ, из-за отсутствия доказательств

После четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, среди которых и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Ссылаясь на одного из судей издание El Español сообщает, что адвокаты Фирташа требовали закрыть дело против него, ссылаясь в обоснование отказа в экстрадиции, который содержится в решениях австрийских судов.

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Судья отметил, что содержание материалов расследования до этого момента был основан исключительно на подозрениях и не содержал веских доказательств, которые бы указывали на наличие признаков преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых.

Стоит отметить, что антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 требовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, который живет в Вене. Запрос испанских прокуроров было отклонено в августе 2017 австрийским судом.

Издание отмечает, что в этом обосновании указывается, что запрос на арест и экстрадицию, направленный прокуратурой Испании, только повторял обвинения ФБР против бизнесмена "без предоставления минимальных доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре" по структуре, якобы созданной в Испании для отмывания денег организованной преступности.

Поэтому защитники Фирташа отмечали, что Австрия отказала в выдаче бизнесмена в Испанию на том основании, что запрос основан на "абстрактных утверждениях" и не содержал никаких подробностей.

Дело Фирташа в США

Фирташа арестовали в Австрии в марта 2014 по запросу властей США.

Бизнесмена обвинили в том, что он незаконно хотел получить разрешения на разработку месторождений титана в Индии для продажи в будущем готовой продукции в США. Его подозревают в коррупции на сумму 18 миллионов долларов.

Фирташ не признает своей вины, все обвинения называет политически мотивированными и направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

В конце июня 2019 июня Верховная суд Австрии подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены об экстрадиции олигарха.

В июле вердикт утвердил министр юстиции Австрии. Тогда же стало известно, что процесс экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США приостановлен по ходатайству защиты бизнесмена в Земельный суд Вены по уголовным делам о пересмотре дела.

В США Фирташу грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества.

Кто такой Дмитрий Фирташ?Украинский олигарх, бизнесмен и политик, совладелец скандального "Надра Банка", председатель совета директоров международной группы компаний Group DF.



В 2010 году финансировал президентскую кампанию Виктора Януковича, имел политическое противостояние с Юлией Тимошенко.



После Революции Достоинства живет в столице Австрии – Вене. В ноябре 2015 планировал вернуться в Украину, но украинская власть его не впустила. В США, Таджикистане и Испании против Дмитрия Фирташа открывали уголовные дела.