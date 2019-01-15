Испанский теннисист дважды попал в судью мячом, а потом поиздевался над ней: скандальное видео

Испанский теннисист Хауме Муньяр повел себя не по-джентльменски в матче первого круга Australian Open с итальянцем Фабио Фоньини.

Во время матча Муньяр дважды попал мячом в девушку-судью, чем довел ее до слез, пишет "Спорт-экспресс".

Читайте также: Мальчик на Australian Open вызвал искренние овации у публики своим поступком: видео

Причем после очередного попадания Муньяр решил пошутить и показал, как расстреливает ее из ракетки. Часть публики посмеялась, но девушка не разделила веселья испанца.

Мунар дважды попал мячом в девушку-арбитра и довел ее до слез, а потом расстрелял из ракетки



Глумление на грани pic.twitter.com/vxLOfTMSDR — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 января 2019 г.

Стоит отметить, что в этой встрече победу одержал Фоньини. Мунар снялся с матча в третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу итальянца.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram