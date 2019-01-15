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      Испанский теннисист дважды попал в судью мячом, а потом поиздевался над ней: скандальное видео

      52 Читати новину українською
      Хауме Муньяр поразил странным поступком
      Хауме Муньяр поразил странным поступком

      Испанский теннисист Хауме Муньяр повел себя не по-джентльменски в матче первого круга Australian Open с итальянцем Фабио Фоньини.

      Во время матча Муньяр дважды попал мячом в девушку-судью, чем довел ее до слез, пишет "Спорт-экспресс".

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      Причем после очередного попадания Муньяр решил пошутить и показал, как расстреливает ее из ракетки. Часть публики посмеялась, но девушка не разделила веселья испанца.

      Стоит отметить, что в этой встрече победу одержал Фоньини. Мунар снялся с матча в третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу итальянца.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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